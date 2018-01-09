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    Руэда возглавил сборную Чили

    Колумбийский специалист Рейнальдо Руэда назначен главным тренером сборной Чили, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. Контракт между сторонами подписан до окончания отборочного цикла чемпионата мира-2022. В нем есть пункт о возможности продления соглашения, если команда выйдет в финальную стадию турнира, проводимого в Катаре.

    Напомним, что на этом посту Руэда сменил Хуана Антонио Пицци, с которым команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в Россию. Ранее 60-летний специалист возглавлял сборные Колумбии, Эквадора и Гондураса, а также бразильский «Фламенго» и колумбийский «Атлетико Насьональ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 07:05
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