Руэда возглавил сборную Чили

Колумбийский специалист Рейнальдо Руэда назначен главным тренером сборной Чили, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. Контракт между сторонами подписан до окончания отборочного цикла чемпионата мира-2022. В нем есть пункт о возможности продления соглашения, если команда выйдет в финальную стадию турнира, проводимого в Катаре.

Напомним, что на этом посту Руэда сменил Хуана Антонио Пицци, с которым команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 в Россию. Ранее 60-летний специалист возглавлял сборные Колумбии, Эквадора и Гондураса, а также бразильский «Фламенго» и колумбийский «Атлетико Насьональ».