Главный тренер «Фламенго» Руэда возглавит сборную Чили

По информации Futbolred, главный тренер «Фламенго» Рейнальдо Руэда возглавит сборную Чили. За досрочное расторжение контракта бразильскому клубу Федерацией футбола страны будет выплачена компенсация в размере 1 миллиона долларов. В своем новом качестве 60-летний специалист будет представлен в начале января.

Ранее Руэда руководил национальными командами Колумбии, Эквадора и Гондураса. С последней он выходил на чемпионат мира-2010.

Напомним, по завершении отборочного цикла к мировому первенству 2018 года Чили покинул Хуана Антонио Пицци, не сумевший вывести «ла роха» на мундиаль в России.