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    Результаты сборной Гондураса по футболу

    Сайт www.fenafuth.org
    Тренер Хорхе Луис Пинто
    Турниры:
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, группа C
    3 тур
    		26 июня, среда 05:30 Гондурас 4:0 Сальвадор
    2 тур
    		22 июня, суббота 04:30 Гондурас 0:1 Кюрасао
    1 тур
    		18 июня, вторник 04:00 Ямайка 3:2 Гондурас
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