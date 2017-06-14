Отбор ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла Тринидад и Тобаго, Панама и Гондурас поделили очки

Состоялись очередные отборочные матчи к предстоящему чемпионату мира-2018. Сборная Коста-Рики одолела на своем поле Тринидад и Тобаго со счетом 2:1. В другой встрече сошлись Панама и Гондурас, которые не смогли выявить победителя – 2:2.

После шести туров Коста-Рика идет на второй позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 11 очков. Лидирует Мексика с активном в 14 очков. На третьем месте – США (8 очков).

Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 6-й тур

Коста-Рика – Тринидад и Тобаго – 2:1 (2:1)

Панама – Гондурас – 2:2 (1:1)

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)