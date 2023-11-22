Определились еще два участника Кубка Америки-2024

Сборные Мексики и Ямайки прошли отбор на Кубок Америки-2024 по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги наций КОНКАКАФ, которые состоялись утром 22 ноября по московскому времени.
Ямайка в гостях победила Канаду со счетом 3:2, что позволило островитянам выйти в следующий раунд, несмотря на поражение дома в первом матче 1:2. Дублем в прошедшей встрече отметился форвард «Спартака» Шамар Николсон, выступающий на правах аренды за «Клермон».
Мексика дома победила Гондурас со счетом 2:0. Поскольку Гондурас выиграл прошлый матч с таким же результатом, команды пробили серию пенальти. В ней мексиканцы взяли верх 4:2.
Днем ранее в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ, а также на Кубок Америки-2024, вышли сборные США и Панамы.
- На Кубке Америки-2024 сыграют 16 команд: 10 из Южной Америки и 6 сборных, из зоны КОНКАКАФ. Квалификация для последних проходит в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. На Кубок Америки прошли четыре команды, которые добрались до полуфинальной стадии турнира.
- Четыре сборные, проигравшие в 1/4 финала (Коста-Рика, Тринидад и Тобаго, Канада и Гондурас), смогут побороться за две оставшиеся путевки на Кубок Америки в раунде плей-ин в марте следующего года.
- Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Финал пройдет в один день с решающим матчем Евро-2024, который примет Германия с 14 июня по 14 июля.
Источник: «Бомбардир»