Определились еще два участника Кубка Америки-2024

Сборные Мексики и Ямайки прошли отбор на Кубок Америки-2024 по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги наций КОНКАКАФ, которые состоялись утром 22 ноября по московскому времени.

Ямайка в гостях победила Канаду со счетом 3:2, что позволило островитянам выйти в следующий раунд, несмотря на поражение дома в первом матче 1:2. Дублем в прошедшей встрече отметился форвард «Спартака» Шамар Николсон, выступающий на правах аренды за «Клермон».

Мексика дома победила Гондурас со счетом 2:0. Поскольку Гондурас выиграл прошлый матч с таким же результатом, команды пробили серию пенальти. В ней мексиканцы взяли верх 4:2.

Днем ранее в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ, а также на Кубок Америки-2024, вышли сборные США и Панамы.