Отбор ЧМ-2018. Мексика в гостях вырвала победу у США

Сборная Мексики на выезде оказалась сильнее США в поединке отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Победу гостям принес Рафаэль Маркес, отличившийся на 89-й минуте встречи.
В других матчах Коста-Рика одолела Тринидад и Тобаго, а Панама благодаря голу Фиделя Эскобара выиграла у Гондураса.
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ.
Гондурас – Панама – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Эскобар, 22.
Тринидад и Тобаго – Коста-Рика – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Боланос, 65; 0:2 – Матаррита, 90+2.
Голы: 0:1 – Лайюн, 20; 1:1 – Вуд, 49; 1:2 – Маркес, 89.
Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)
Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)
Источник: Бомбардир.ру