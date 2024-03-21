Угальде оценил «Спартак» и РПЛ

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде поделился мнением о московском клубе и чемпионате России перед стыковым матчем своей национальной команды с Гондурасом за путевку на Кубок Америки-2024.

«Я чувствую себя очень хорошо, у нас семь или восемь говорящих по-испански игроков. Плюс тренерский штаб, который возглавляет испанец. Чувствую себя как дома, очень доволен принятым решением [о переходе]. Город и клуб впечатляют.

Лига физическая, с более интенсивным уровнем, чем в голландской лиге. Думаю, я буду расти. Я много играю, чувствую себя уверенно и в ритме.

Я уверен, что мы выиграем матч у Гондураса. Это сложный соперник, мы уважаем его, но мы справимся со всем», – сказал Угальде.