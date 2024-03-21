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    Угальде оценил «Спартак» и РПЛ

    Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде поделился мнением о московском клубе и чемпионате России перед стыковым матчем своей национальной команды с Гондурасом за путевку на Кубок Америки-2024.

    «Я чувствую себя очень хорошо, у нас семь или восемь говорящих по-испански игроков. Плюс тренерский штаб, который возглавляет испанец. Чувствую себя как дома, очень доволен принятым решением [о переходе]. Город и клуб впечатляют.

    Лига физическая, с более интенсивным уровнем, чем в голландской лиге. Думаю, я буду расти. Я много играю, чувствую себя уверенно и в ритме.

    Я уверен, что мы выиграем матч у Гондураса. Это сложный соперник, мы уважаем его, но мы справимся со всем», – сказал Угальде.

    • Нападающий перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе.
    • С 21-летним игроком сборной Коста-Рики был подписан контракт на четыре с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составил 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • 23 марта Коста-Рика сыграет с Гондурасом в США в матче плей-ин за право выступить на Кубке Америки-2024.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии (1)
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    VVM1964
    1711011344
    Нас вот больше интересует как вы с Уралом, Динамо и Зенитом сыграете, а вот игра с Гондурасом вообще пофиг ... )
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