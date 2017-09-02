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    Отбор на ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла США, Мексика выиграла у Панамы

    Состоялись очередные отборочные матчи к предстоящему чемпионату мира-2018.

    Сборная США на своем поле уступила Коста-Рике, Гондурас на выезде победил Тринидад и Тобаго, а Мексика дома с минимальным счетом одолела команду Панамы.

    Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 7-й тур

    США – Коста-Рика – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уренья, 30; 0:2 – Уренья, 82.

    Тринидад и Тобаго – Гондурас – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лопес, 7; 0:2 – Элис, 16; 1:2 – Джонс, 67.

    Мексика – Панама – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Лосано, 53.

    Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 06:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 08:21

      Надеюсь Гондурас натянет сша по самые гланды!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Gullit 76 2 сентября 2017, 09:51

      Como tu madre :))))

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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 сентября 2017, 07:27

      В Гондурасе сомнений не было.

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