Отбор на ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла США, Мексика выиграла у Панамы

Состоялись очередные отборочные матчи к предстоящему чемпионату мира-2018.

Сборная США на своем поле уступила Коста-Рике, Гондурас на выезде победил Тринидад и Тобаго, а Мексика дома с минимальным счетом одолела команду Панамы.

Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 7-й тур

США – Коста-Рика – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уренья, 30; 0:2 – Уренья, 82.

Тринидад и Тобаго – Гондурас – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лопес, 7; 0:2 – Элис, 16; 1:2 – Джонс, 67.

Мексика – Панама – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лосано, 53.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)