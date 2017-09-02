Отбор на ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла США, Мексика выиграла у Панамы

Надеюсь Гондурас натянет сша по самые гланды!
Состоялись очередные отборочные матчи к предстоящему чемпионату мира-2018.
Сборная США на своем поле уступила Коста-Рике, Гондурас на выезде победил Тринидад и Тобаго, а Мексика дома с минимальным счетом одолела команду Панамы.
Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 7-й тур
Голы: 0:1 – Уренья, 30; 0:2 – Уренья, 82.
Тринидад и Тобаго – Гондурас – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Лопес, 7; 0:2 – Элис, 16; 1:2 – Джонс, 67.
Гол: 1:0 – Лосано, 53.
Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)