Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024

В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки – 2024. 16 участников турнира распределены на четыре группы по четыре команды.
Группа A. Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.
Группа B. Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
Группа C. США, Уругвай, Панама, Боливия.
Группа D. Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.
Участники из групп A и D определятся по результатам матчей Канада – Тринидад и Тобаго и Коста-Рика – Гондурас, которые состоятся в США 23 марта.
- Кубок Америки – 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.
- В матче открытия сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго.
- Соревнования примут 14 стадионов в 14 городах США.
- Финал пройдет в один день с финалом Евро-2024.
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Источник: Официальный сайт Кубка Америки-2024