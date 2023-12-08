Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024

В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки – 2024. 16 участников турнира распределены на четыре группы по четыре команды.

Группа A. Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B. Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C. США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D. Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Участники из групп A и D определятся по результатам матчей Канада – Тринидад и Тобаго и Коста-Рика – Гондурас, которые состоятся в США 23 марта.

Кубок Америки – 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.

В матче открытия сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго.

Соревнования примут 14 стадионов в 14 городах США.

Финал пройдет в один день с финалом Евро-2024.

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