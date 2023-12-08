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Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024

8 декабря 2023, 07:42
1

В Майами состоялась жеребьевка Кубка Америки – 2024. 16 участников турнира распределены на четыре группы по четыре команды.

Группа A. Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго.

Группа B. Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

Группа C. США, Уругвай, Панама, Боливия.

Группа D. Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика/Гондурас.

Участники из групп A и D определятся по результатам матчей Канада – Тринидад и Тобаго и Коста-Рика – Гондурас, которые состоятся в США 23 марта.

  • Кубок Америки – 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.
  • В матче открытия сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго.
  • Соревнования примут 14 стадионов в 14 городах США.
  • Финал пройдет в один день с финалом Евро-2024.

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Источник: Официальный сайт Кубка Америки-2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аргентина Уругвай Мексика США Чили Колумбия Эквадор Венесуэла Парагвай Перу Боливия Канада Ямайка Панама Коста-Рика Гондурас Тринидад и Тобаго
Комментарии (1)
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Plyash
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Да уж - Аргентина,Перу,Чили...По меркам Америки это "группа смерти."
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