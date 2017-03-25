Отбор на ЧМ-2018. Сборная США забила шесть безответных голов Гондурасу

В матче отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная США на своем поле одержала крупную победу над командой Гондураса – 6:0. Хет-трик в этой встрече оформил полузащитник хозяев Клинт Демпси.

Этот результат позволил США набрать три очка и подняться на четвертую позицию в турнирной таблице. Гондурас, который также имеет в своем активе три балла, занимает шестую строчку.

Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 3-й тур

США – Гондурас – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ллетгет, 5; 2:0 – Брэдли, 27; 3:0 – Демпси, 32; 4:0 – Пулишич, 46; 5:0 – Демпси, 49; 6:0 – Демпси, 54.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)