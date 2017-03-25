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    Отбор на ЧМ-2018. Сборная США забила шесть безответных голов Гондурасу

    В матче отборочного этапа к чемпионату мира-2018 сборная США на своем поле одержала крупную победу над командой Гондураса – 6:0. Хет-трик в этой встрече оформил полузащитник хозяев Клинт Демпси.

    Этот результат позволил США набрать три очка и подняться на четвертую позицию в турнирной таблице. Гондурас, который также имеет в своем активе три балла, занимает шестую строчку.

    Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 3-й тур

    США – Гондурас – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ллетгет, 5; 2:0 – Брэдли, 27; 3:0 – Демпси, 32; 4:0 – Пулишич, 46; 5:0 – Демпси, 49; 6:0 – Демпси, 54.

    Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 07:50
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