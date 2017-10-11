Сборная США не смогла выйти на ЧМ-2018

Состоялся последний тур отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в зоне КОНКАКАФ. Сборная Гондураса переиграла мексиканцев, Панама выиграла у Коста-Рики, а команда Тринидад и Тобаго неожиданно победила у себя дома США.

Таким образом, вместе с Мексикой и Коста-Рикой на ЧМ-2018 напрямую вышла Панама. Гондурас сыграет с Австралией в стыковых матчах в ноябре. Сборная США заняла пятое место в таблице и поэтому не приедет в Россию на чемпионат мира.

Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 10-й тур

Гондурас – Мексика – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Перальта, 17; 1:1 – Элис, 34; 1:2 – Вела, 39; 2:2 – Очоа, 54 (авт.), 3:2 – Киото, 60.

Панама – Коста-Рика – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Венегас, 36; 1:1 – Г.Торрес, 53; 2:1 – Р.Торрес, 88.

Тринидад и Тобаго – США – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Винчестер, 17; 2:0 – А.Джонс, 37; 2:1 – Пулишич, 47.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Хет-трик Месси в Эквадоре вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут. Обзор безумной ночи

К нам приедут Месси и Роналду! Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018