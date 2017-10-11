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Сборная США не смогла выйти на ЧМ-2018

11 октября 2017, 05:13
28

Состоялся последний тур отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в зоне КОНКАКАФ. Сборная Гондураса переиграла мексиканцев, Панама выиграла у Коста-Рики, а команда Тринидад и Тобаго неожиданно победила у себя дома США.

Таким образом, вместе с Мексикой и Коста-Рикой на ЧМ-2018 напрямую вышла Панама. Гондурас сыграет с Австралией в стыковых матчах в ноябре. Сборная США заняла пятое место в таблице и поэтому не приедет в Россию на чемпионат мира.

Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 10-й тур

ГондурасМексика – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Перальта, 17; 1:1 – Элис, 34; 1:2 – Вела, 39; 2:2 – Очоа, 54 (авт.), 3:2 – Киото, 60.

ПанамаКоста-Рика2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Венегас, 36; 1:1 – Г.Торрес, 53; 2:1 – Р.Торрес, 88.

Тринидад и ТобагоСША2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Винчестер, 17; 2:0 – А.Джонс, 37; 2:1 – Пулишич, 47.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Хет-трик Месси в Эквадоре вытащил Аргентину на ЧМ-2018. Чили и США в Россию не приедут. Обзор безумной ночи

К нам приедут Месси и Роналду! Какие сборные уже точно попали на ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Гондурас США Мексика Панама Коста-Рика Тринидад и Тобаго
Комментарии (28)
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АртурZaСМ
1507688450
Всё как я мечтал... ни пиндосов, ни хохлов...
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alex kidn
1507688644
Лошары
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VIKZH
1507689010
Как сказал герой одного известного фильма про братьев - "вы нам еще за Крым ответите". Видимо дело принципа у латиносов прокинуть дядю сема.А у США панамский кризис наступил
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СШГЭС
1507689722
Соккер не пиндосовский вид спорта.
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Сибирь за Спартак
1507690149
Госдепу пора начинать кампанию по бойкоту ЧМ,
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Svoysvoemubrat
1507690656
Я человек не злорадный, но справедливый, поэтому удовлетворен.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1507690882
Не велика потеря.
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Nesterenko
1507693305
Зато потом через 15 лет будут утверждать, что сборная Россия на домашнем ЧМ использовала допинг.
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каа
1507695634
Думаю американцы и не собирались на ЧМ...Сугубо по политическим соображениям..Последние 3 года в америке по всем каналам СМИ "гнобят" Россию ...путинский режим... Наверняка на ЧМ приехало бы тысячами болельщиков и убедились бы в обратном...и весь этот фарс выплыл бы в СМИ...
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Garrincha58
1507705348
класс! янки и хохлы мимо кассы
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