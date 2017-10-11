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    Сборная США не смогла выйти на ЧМ-2018

    Состоялся последний тур отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в зоне КОНКАКАФ. Сборная Гондураса переиграла мексиканцев, Панама выиграла у Коста-Рики, а команда Тринидад и Тобаго неожиданно победила у себя дома США.

    Таким образом, вместе с Мексикой и Коста-Рикой на ЧМ-2018 напрямую вышла Панама. Гондурас сыграет с Австралией в стыковых матчах в ноябре. Сборная США заняла пятое место в таблице и поэтому не приедет в Россию на чемпионат мира.

    Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 10-й тур

    ГондурасМексика – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Перальта, 17; 1:1 – Элис, 34; 1:2 – Вела, 39; 2:2 – Очоа, 54 (авт.), 3:2 – Киото, 60.

    ПанамаКоста-Рика2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Венегас, 36; 1:1 – Г.Торрес, 53; 2:1 – Р.Торрес, 88.

    Тринидад и ТобагоСША2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Винчестер, 17; 2:0 – А.Джонс, 37; 2:1 – Пулишич, 47.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 05:13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3503

      acor94 11 октября 2017, 20:54

      Жаль, было бы интересно посмотреть на эту сборную.

      1
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 11 октября 2017, 12:57

      Оказывается не ту команду назвали Гондурасом ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 11 октября 2017, 11:14

      Что вы несёте какая политика.Да рядовому американцу до п..ды на политику и отношение двух стран.Включая телик янки сразу же переключит с новостей на бейсбол.заедая гамбургером и запивая колой.единственное в чём мы проиграли,то что амеры бы в миллион раз больше бабла привезли и оставили здесь,чем гондурас ))

      2
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 11 октября 2017, 10:02

      класс! янки и хохлы мимо кассы

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 октября 2017, 09:42

      По-любому русские виноваты.....) щас очередные санкции введут)

      -1
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      Рейтинг: +2754

      BlackMurder 11 октября 2017, 08:34

      Это санкции и Путин улыбался)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 11 октября 2017, 08:09

      Так кто с Австралией то играть будет? Тут написано что Гондурас. В новости про Юж. Америку, что Перу. Вы уж определитесь

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > АрбузБушь 11 октября 2017, 10:05

      Перу с Новой Зеландией

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2017, 07:29

      ну да как то позорно всосасть Тринидаду, но политика тут не причем

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Фан666 11 октября 2017, 10:07

      +++
      хоть кто-то сюда политику не приплел)

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 11 октября 2017, 07:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю американцы и не собирались на ЧМ...Сугубо по политическим соображениям..Последние 3 года в америке по всем каналам СМИ "гнобят" Россию ...путинский режим... Наверняка на ЧМ приехало бы тысячами болельщиков и убедились бы в обратном...и весь этот фарс выплыл бы в СМИ...

      -5
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > каа 11 октября 2017, 08:07

      ты хоть один американский канал то вообще знаешь? Не говоря о том смотрел ли ты хоть одну их передачу? Или ты как большинство диванных экспертов смотришь их СМИ по России24?

      4
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      ...
      Рейтинг: +1292

      каа > Чермындыр 11 октября 2017, 08:46

      Глупыш...я живу в Америке...

      -2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 11 октября 2017, 07:10

      Российские хакеры, не иначе.

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