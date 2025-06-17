18 июня на стадионе BC Place в Ванкувере сборная Канады стартует на Кубке КОНКАКАФ матчем против Гондураса. Обе команды подходят к турниру в достойной форме: Канада традиционно сильна на родной арене, а Гондурас уверенно набирает ход после серии плотных игр.

Канада

Канада – хозяева поля и один из теневых фаворитов турнира. В последних пяти матчах команда продемонстрировала стабильность и зрелость: победа над Украиной (4:2), результативная игра с Панамой (2:1) и ничья с Кот-д’Ивуаром (0:0) свидетельствуют о хорошем уровне организации и уверенности в атаке. За 5 последних матчей канадцы забили 8 голов и пропустили только 4, при этом в среднем пропускают менее одного мяча за игру.

На своей арене Канада выступает мощно: агрессивный прессинг, уверенность в единоборствах, быстрые подключения флангов делают еe опасной для любого соперника. Даже против топовых сборных североамериканского региона канадцы сохраняют игровой баланс и создают немало моментов.

Гондурас

Гондурас демонстрирует достойную форму и не собирается быть статистом. Команда уверенно прошла июньскую часть отборочного цикла ЧМ, выиграв у Антигуа и Барбуды (2:0), а затем у Каймановых островов (1:0). Атака Гондураса смотрится бодро: 11 голов за 5 матчей, в среднем – 2.2 гола за игру. Но оборона даeт сбои: 5 пропущенных мячей за те же 5 игр и отсутствие «сухих» матчей на Кубке КОНКАКАФ в последних трeх встречах – тревожные сигналы.

Тем не менее, гондурасцы способны удивлять за счeт скорости, контратакующих действий и настойчивости. Команда стабильно забивает, независимо от статуса соперника.

Факты о командах:

Канада

В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр)

Ничья с Кот-д’Ивуаром, победа над Украиной (4:2) и США (2:1)

Сильное выступление на домашнем стадионе и уверенная игра в первом тайме

Гондурас

В последних 5 матчах: 11 забитых голов, 5 пропущенных

Победы над Антигуа и Барбудой, Кайманами и крупная победа над Бермудскими островами (6:1)

Забивает в 7 матчах подряд, но пропускает на Кубке КОНКАКАФ в 3 играх подряд

Личные встречи 33% (2) 33% (2) 33% (2) 9 Забитых мячей 10 1.5 В среднем за матч 1.67 6:0 Крупнейшая победа 8:1 Самый результативный матч: 8:1 Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Канада 6 : 0 Гондурас Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур Канада 0 : 0 Гондурас Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур Гондурас 2 : 1 Канада Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур Канада 1 : 0 Гондурас Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 6 тур Гондурас 8 : 1 Канада Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур Канада 0 : 0 Гондурас

Прогноз на матч Канада – Гондурас

Матч обещает быть открытым и темповым. Канада будет играть первым номером, контролируя центр поля и стараясь забить в дебюте. Но Гондурас обязательно найдeт свой момент, опираясь на атакующую форму и нестандартные ходы в финальной трети. Сценарий встречи подсказывает: нас ждeт обмен голами, но решающим станет фактор домашней арены и большей сыгранности Канады.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Канады.

Рекомендованные ставки: