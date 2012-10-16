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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гондурас - Канада
Гондурас - Канада: обзор матча 16 октября 2012
Гондурас
16.10.2012, вторник, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, группа C, 6 тур
8 : 1
Завершен
Канада
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Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
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Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Олимпико Метрополитано
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