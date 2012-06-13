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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Канада - Гондурас
Канада - Гондурас: обзор матча 13 июня 2012
Канада
13.06.2012, среда, 04:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
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США
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Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
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27.09.2026
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Канада
0 : 3
04.07.2026
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28.06.2026
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ОАЭ
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13.11.2026
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Аргентина
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07.06.2026
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31.03.2026
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
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