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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Канада - Гондурас
Канада - Гондурас: обзор матча 14 ноября 2015
Канада
14.11.2015, суббота, 06:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
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Канада
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