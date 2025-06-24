25 июня на стадионе PayPal Park состоится матч Кубка КОНКАКАФ между сборными Гондураса и Кюрасао. Оба коллектива продемонстрировали хорошую форму на турнире, но при этом имеют свои слабости, которые могут повлиять на исход встречи. Внимательно рассмотрим последние результаты команд и сделаем прогноз на этот матч.

Гондурас

Гондурас продемонстрировал сильные результаты в последних матчах, включая победу над Сальвадором (2:0). В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.2 гола за матч, но также пропускает 1.6 гола. Гондурас хорошо выглядит в атаке, но в защите возникают проблемы, особенно против сильных команд. На своем поле они имеют хороший результат и продолжают показывать стабильность.

Кюрасао

Кюрасао также показал хорошие результаты в Кубке КОНКАКАФ, но в последних играх не смог одержать победу в четырех матчах подряд. Команда забивает в среднем 2 гола за матч, но также допускает 0.8 гола. Они успешно атакуют, но защита порой не выдерживает давления сильных соперников. Кюрасао будет стараться компенсировать слабости в обороне атакующими действиями.

Факты о командах

Гондурас

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

Забивает в 8 из последних 10 матчей.

Победил в 6 из последних 8 матчей на своем поле.

Кюрасао

В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за матч.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.

Забивает в 9 из последних 11 матчей.

Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.

Прогноз на матч Гондурас – Кюрасао

Гондурас на своем поле является фаворитом встречи, но имеет некоторые проблемы в защите, что может позволить Кюрасао забить. Однако атакующие действия Гондураса и хорошая форма на домашнем стадионе дают им преимущество. Кюрасао также может создать опасные моменты, но в целом Гондурас будет контролировать игру.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Гондураса.

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