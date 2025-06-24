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Прогноз на точный счет матча Гондурас – Кюрасао: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025

24 июня 2025 10:56
Гондурас - Кюрасао
25 июн. 2025, среда 05:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 3 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Гондураса
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25 июня на стадионе PayPal Park состоится матч Кубка КОНКАКАФ между сборными Гондураса и Кюрасао. Оба коллектива продемонстрировали хорошую форму на турнире, но при этом имеют свои слабости, которые могут повлиять на исход встречи. Внимательно рассмотрим последние результаты команд и сделаем прогноз на этот матч.

Гондурас

Гондурас продемонстрировал сильные результаты в последних матчах, включая победу над Сальвадором (2:0). В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.2 гола за матч, но также пропускает 1.6 гола. Гондурас хорошо выглядит в атаке, но в защите возникают проблемы, особенно против сильных команд. На своем поле они имеют хороший результат и продолжают показывать стабильность.

Кюрасао

Кюрасао также показал хорошие результаты в Кубке КОНКАКАФ, но в последних играх не смог одержать победу в четырех матчах подряд. Команда забивает в среднем 2 гола за матч, но также допускает 0.8 гола. Они успешно атакуют, но защита порой не выдерживает давления сильных соперников. Кюрасао будет стараться компенсировать слабости в обороне атакующими действиями.

Факты о командах

Гондурас

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.
  • Забивает в 8 из последних 10 матчей.
  • Победил в 6 из последних 8 матчей на своем поле.

Кюрасао

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.
  • Забивает в 9 из последних 11 матчей.
  • Не проигрывает в 9 из последних 11 матчей.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Гондурас
0 : 1
22.06.2019
Кюрасао

Прогноз на матч Гондурас – Кюрасао

Гондурас на своем поле является фаворитом встречи, но имеет некоторые проблемы в защите, что может позволить Кюрасао забить. Однако атакующие действия Гондураса и хорошая форма на домашнем стадионе дают им преимущество. Кюрасао также может создать опасные моменты, но в целом Гондурас будет контролировать игру.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Гондураса.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу Гондураса – коэффициент 6.00
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал Гондураса больше 1.5 – коэффициент 1.90

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Гондураса
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Автор: Орлов Максим
Золотой кубок КОНКАКАФ Кюрасао Гондурас
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