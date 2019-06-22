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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гондурас - Кюрасао
Гондурас - Кюрасао: обзор матча 22 июня 2019
Гондурас
22.06.2019, суббота, 04:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Кюрасао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гондурас - Кюрасао
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
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