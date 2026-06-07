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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао - Аруба
Кюрасао - Аруба: обзор матча 07 июня 2026
Кюрасао
07.06.2026, воскресенье, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Аруба
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 20:05
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Зырянов одним словом описал работу Адвоката в сборной Кюрасао
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Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
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Лос-Анджелес
- : -
06.07.2026
Сальвадор
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- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
- : -
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Последние матчи
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Кюрасао
Аруба
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные,
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные,
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные,
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Аруба
0 : 5
08.06.2025
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