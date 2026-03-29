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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аруба - Лихтенштейн
Аруба - Лихтенштейн: обзор матча 29 марта 2026
Аруба
29.03.2026, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Лихтенштейн
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Статистика матча Аруба - Лихтенштейн
2
1
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0
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Лихтенштейн
Лихтенштейн – Кипр: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
Андорра – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Андорра – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.62
3 июня
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Бельгия – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025
2025.11.18 21:35
Лихтенштейн – Кипр: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
Андорра – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Андорра – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.62
3 июня
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Бельгия – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025
2025.11.18 21:35
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
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Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
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Аруба
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные,
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Андорра
2 : 0
04.06.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Бельгия
7 : 0
18.11.2025
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные,
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Аруба
0 : 5
08.06.2025
Гаити
Товарищеские матчи. Сборные,
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные,
Андорра
2 : 0
04.06.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные,
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Бельгия
7 : 0
18.11.2025
Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Лихтенштейн
0 : 1
15.11.2025
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