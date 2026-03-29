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Аруба - Лихтенштейн: обзор матча 29 марта 2026

Аруба
29.03.2026, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Лихтенштейн
Матч Статистика Личные встречи Коэффициенты
Статистика матча Аруба - Лихтенштейн
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
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