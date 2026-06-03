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Андорра – Лихтенштейн: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.62

03 июня 2026 8:49
Андорра - Лихтенштейн
04 июн. 2026, четверг 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.62
Тотал голов меньше 2.5
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4 июня 2026 года в 20:00 сборные Андорры и Лихтенштейна сыграют в товарищеском матче.

Андорра

Андорра – главный аутсайдер мирового футбола. 15 матчей без побед, причeм команда не забивает в 5 из 7 последних игр. Атака полностью мертва – 0 голов за последние 5 матчей. Оборона пропускает 1.60 в среднем. Однако есть странная закономерность: в товарищеских матчах андоррцы забивают в 5 последних встречах, а исторически против Лихтенштейна у них 3 победы подряд.

Лихтенштейн

Лихтенштейн тоже аутсайдер, но чуть менее беспомощный. Команда пропускает в 13 из 15 последних матчей, в среднем 2.80 гола за 5 игр. Атака слабая – 0.60 гола за игру. Зато лихтенштейнцы забивают в 3 последних товарищеских матчах. Разгром от Арубы (1:4) показал, что даже с карликами бывает тяжело.

Факты о командах

Андорра

  • 15 матчей без побед
  • За 5 матчей: 0.00 забито, 1.60 пропущено
  • Не забивают в 5 из 7 матчей
  • Забивают в 5 последних товарищеских матчах
  • 3 победы подряд над Лихтенштейном

Лихтенштейн

  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.80 пропущено
  • Пропускают в 13 из 15 матчей
  • Забивают в 3 последних товарищеских матчах

Прогноз на матч Андорра – Лихтенштейн

Битва двух аутсайдеров. Андорра исторически побеждает Лихтенштейн, но находится в ужасной форме. Лихтенштейн чуть лучше в атаке. Ожидается равный, низовой матч. Скорее всего, голов будет мало, и всe решит один эпизод.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.62
  • Обе забьют – да

1.62
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Лихтенштейн Андорра
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