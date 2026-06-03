4 июня 2026 года в 20:00 сборные Андорры и Лихтенштейна сыграют в товарищеском матче.

Андорра

Андорра – главный аутсайдер мирового футбола. 15 матчей без побед, причeм команда не забивает в 5 из 7 последних игр. Атака полностью мертва – 0 голов за последние 5 матчей. Оборона пропускает 1.60 в среднем. Однако есть странная закономерность: в товарищеских матчах андоррцы забивают в 5 последних встречах, а исторически против Лихтенштейна у них 3 победы подряд.

Лихтенштейн

Лихтенштейн тоже аутсайдер, но чуть менее беспомощный. Команда пропускает в 13 из 15 последних матчей, в среднем 2.80 гола за 5 игр. Атака слабая – 0.60 гола за игру. Зато лихтенштейнцы забивают в 3 последних товарищеских матчах. Разгром от Арубы (1:4) показал, что даже с карликами бывает тяжело.

Факты о командах

Андорра

15 матчей без побед

За 5 матчей: 0.00 забито, 1.60 пропущено

Не забивают в 5 из 7 матчей

Забивают в 5 последних товарищеских матчах

3 победы подряд над Лихтенштейном

Лихтенштейн

За 5 матчей: 0.60 забито, 2.80 пропущено

Пропускают в 13 из 15 матчей

Забивают в 3 последних товарищеских матчах

Прогноз на матч Андорра – Лихтенштейн

Битва двух аутсайдеров. Андорра исторически побеждает Лихтенштейн, но находится в ужасной форме. Лихтенштейн чуть лучше в атаке. Ожидается равный, низовой матч. Скорее всего, голов будет мало, и всe решит один эпизод.

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