04.06.2026, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Составы команд
Андорра
Андорра
4-1-4-1
12
Альварес
2
22
Оливера
15
5
Льовера
11
Феррейра
4
17
7
Пужоль
8
10
Лопес
3-2-3-1-1
1
Оспельт
23
3
4
Трабер
14
6
Малин
18
10
Бюхель
19
9
Саглам
7
Луке-Нотаро
4
3
3
4
22
Оливера
19
Гиллен
19
Гиллен
22
Оливера
2
18
18
2
7
Пужоль
23
23
7
Пужоль
10
Лопес
9
Куку
9
Куку
10
Лопес
17
20
20
17
8
7
Мартинес
7
Мартинес
8
3
2
2
3
19
15
15
19
23
17
17
23
14
5
5
14
4
Трабер
16
16
4
Трабер
9
Саглам
13
Киндл
13
Киндл
9
Саглам
7
Луке-Нотаро
16
Гасснер
16
Гасснер
7
Луке-Нотаро
Остались в запасе
Андорра
Лихтенштейн
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
21
M. Garcia
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
21
Lorenzo Lo Russo
ВР
20
Sandro Wolfinger
ЦЗ
22
W. Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
21
M. Garcia
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
Остались в запасе
21
Lorenzo Lo Russo
ВР
20
Sandro Wolfinger
ЦЗ
22
W. Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Статистика матча Андорра - Лихтенштейн
2
1
Всего ударов по воротам
9
0
Удары в створ
3
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
11
Сейвы
0
1
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
0
Смотреть прямую трансляцию Андорра против Лихтенштейна, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра – Лихтенштейн
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Источник: «Бомбардир»