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  • Андорра – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Андорра – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

4 июня, 18:39
Андорра
04.06.2026, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
73' А. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
2
Biel Borra Font
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
15
M. San Nicolas
ЦЗ
11
Уго Феррейра
ОП
4
Éric Izquierdo
ЦП
8
Pau Klaus Babot Müller
ЦП
17
A. Rodrigo Tapia
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Гийоме Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Лихтенштейн
1
Юстин Оспельт
ВР
14
Livio Meier
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Jens Hofer
ЦЗ
3
Maximilian Göppel
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
18
Alessio Hasler
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
21
M. Garcia
ЦЗ
3
M. Vales
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
18
J. Rubio
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Ot Remolins Planes
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
G. Sola
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Лихтенштейн
21
Lorenzo Lo Russo
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
15
Niklas Beck
ЦЗ
20
Sandro Wolfinger
ЦЗ
17
L. Kranz
ЦП
5
Jonas Weissenhofer
ЦП
16
Bruno Poitner
ЦП
13
Кенни Киндл
ЛВ
16
Филипп Гасснер
ЦФ
22
W. Pizzi
ЦФ
4-1-4-1
12
Альварес
2
22
Оливера
15
5
Льовера
11
Феррейра
4
17
7
Пужоль
8
10
Лопес
3-2-3-1-1
1
Оспельт
23
3
4
Трабер
14
6
Малин
18
10
Бюхель
19
9
Саглам
7
Луке-Нотаро
4
3
3
4
22
Оливера
19
Гиллен
19
Гиллен
22
Оливера
2
18
18
2
7
Пужоль
23
23
7
Пужоль
10
Лопес
9
Куку
9
Куку
10
Лопес
17
20
20
17
8
7
Мартинес
7
Мартинес
8
3
2
2
3
19
15
15
19
23
17
17
23
14
5
5
14
4
Трабер
16
16
4
Трабер
9
Саглам
13
Киндл
13
Киндл
9
Саглам
7
Луке-Нотаро
16
Гасснер
16
Гасснер
7
Луке-Нотаро
Остались в запасе
Андорра
Лихтенштейн
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
21
M. Garcia
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
21
Lorenzo Lo Russo
ВР
20
Sandro Wolfinger
ЦЗ
22
W. Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Marc De Castro Prat
ВР
21
M. Garcia
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
Остались в запасе
21
Lorenzo Lo Russo
ВР
20
Sandro Wolfinger
ЦЗ
22
W. Pizzi
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Статистика матча Андорра - Лихтенштейн
2
1
Всего ударов по воротам
9
0
Удары в створ
3
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
11
Сейвы
0
1
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
0

Смотреть прямую трансляцию Андорра против Лихтенштейна, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра – Лихтенштейн

Андорра – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Лихтенштейн Андорра
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