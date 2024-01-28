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    Игнатьев выбрал новую команду – она из Сербии

    Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру бывший нападающий «Сочи» Иван Игнатьев.

    Между Грецией и Сербией футболист выбрал балканский вариант продолжения карьеры.

    25-летний форвард отправился в Панчево, чтобы заключить контракт с местным «Железничаром».

    Эта команда занимает 14-е место в таблице сербской Суперлиги. Соглашение будет рассчитано на полгода.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1706450631
    Пол года там пол года тут...
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