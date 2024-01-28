Игнатьев выбрал новую команду – она из Сербии

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру бывший нападающий «Сочи» Иван Игнатьев.
Между Грецией и Сербией футболист выбрал балканский вариант продолжения карьеры.
25-летний форвард отправился в Панчево, чтобы заключить контракт с местным «Железничаром».
Эта команда занимает 14-е место в таблице сербской Суперлиги. Соглашение будет рассчитано на полгода.
- 14 января «Сочи» расторг контракт с Игнатьевым.
- Форвард был в клубе с июня 2023 года, провел 18 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Ранее он выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив».