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    Игнатьев выбирает между клубами из двух европейских стран

    Бывший нападающий «Сочи» Иван Игнатьев, вероятно, продолжит карьеру в Греции или Сербии.

    «Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся.

    Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, – Греция и Сербия», – сказал агент футболиста Алан Агузаров.

    • 14 января «Сочи» расторг контракт с Игнатьевым.
    • Форвард был в клубе с июня 2023 года, провел 18 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Ранее он выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1706273030
    Помним мы этого Агузарова. Не мутил бы воду с Краснодаром может все иначе сложилось.
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