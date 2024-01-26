Игнатьев выбирает между клубами из двух европейских стран

Бывший нападающий «Сочи» Иван Игнатьев, вероятно, продолжит карьеру в Греции или Сербии.

«Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся.

Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, – Греция и Сербия», – сказал агент футболиста Алан Агузаров.