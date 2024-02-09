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    Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде

    Новичок «Железничара» из Панчево Иван Игнатьев выступил на командном ужине.

    Российский футболист спел «Катюшу».

    «Пение Игнатьева было отличным, а выбранная им песня «Катюша» просто превосходная! Это давняя традиция «Железничара» – новые футболисты всегда исполняют народные песни на первом командном ужине.

    Мы надеемся, что в футбол Игнатьев играет еще лучше, и Иван будет на том уровне, который мы от него хотим. Ему нужно время», – сказал президент сербского клуба Зоран Наункович.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 16:56
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