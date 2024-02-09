Игнатьев спел «Катюшу» на ужине в новой команде

Новичок «Железничара» из Панчево Иван Игнатьев выступил на командном ужине.
Российский футболист спел «Катюшу».
«Пение Игнатьева было отличным, а выбранная им песня «Катюша» просто превосходная! Это давняя традиция «Железничара» – новые футболисты всегда исполняют народные песни на первом командном ужине.
Мы надеемся, что в футбол Игнатьев играет еще лучше, и Иван будет на том уровне, который мы от него хотим. Ему нужно время», – сказал президент сербского клуба Зоран Наункович.
- Игнатьев перебрался в Сербию после расторжения контракта с «Сочи».
- Его соглашение с «Железничаром» действует до лета 2024 года.
- Форвард ранее выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив».