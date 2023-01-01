Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
Команда
5
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
24
3
21
21
7
6
1
0
14
3
11
19
7
5
1
1
14
3
11
16
7
5
1
1
13
5
8
16
7
4
3
0
14
7
7
15
7
3
2
2
7
2
5
11
7
3
2
2
9
7
2
11
7
3
2
2
10
9
1
11
7
2
4
1
7
5
2
10
7
3
0
4
10
9
1
9
7
2
2
3
7
10
-3
8
7
1
3
3
7
11
-4
6
8
1
3
4
4
10
-6
6
7
1
2
4
7
13
-6
5
Команда
5
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
2
0
10
3
7
17
7
4
1
2
16
9
7
13
8
3
3
2
8
7
1
12
7
3
2
2
8
6
2
11
7
2
2
3
14
15
-1
8
7
2
2
3
8
11
-3
8
7
2
2
3
7
10
-3
8
7
2
2
3
5
14
-9
8
7
1
2
4
3
7
-4
5
7
1
2
4
4
10
-6
5
7
1
2
4
7
14
-7
5
7
1
1
5
2
10
-8
4
7
0
2
5
2
13
-11
2
7
0
1
6
3
18
-15
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире