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    Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб

    Новичок «Железничара» из Панчево Иван Игнатьев высказался о заключении контракта с сербским клубом.

    «Сербия очень близка к нам по духу, менталитету, поэтому я уверен, что быстро адаптируюсь. Не вижу отличий между футболом здесь и в России, мяч везде круглый, а поле одного и того же масштаба.

    Буду надеяться, что у нас будет много возможностей радовать наших болельщиков», – заявил 25-летний нападающий.

    • Игнатьев перебрался в Сербию после расторжения контракта с «Сочи».
    • Его соглашение с «Железничаром» действует до лета 2024 года.
    • Форвард ранее выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив».

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    Источник: «Бомбардир»

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