Игнатьев прокомментировал свой переход в сербский клуб

Новичок «Железничара» из Панчево Иван Игнатьев высказался о заключении контракта с сербским клубом.
«Сербия очень близка к нам по духу, менталитету, поэтому я уверен, что быстро адаптируюсь. Не вижу отличий между футболом здесь и в России, мяч везде круглый, а поле одного и того же масштаба.
Буду надеяться, что у нас будет много возможностей радовать наших болельщиков», – заявил 25-летний нападающий.
- Игнатьев перебрался в Сербию после расторжения контракта с «Сочи».
- Его соглашение с «Железничаром» действует до лета 2024 года.
- Форвард ранее выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив».