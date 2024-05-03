Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта

Алан Агузаров, агент форварда Ивана Игнатьева, дал комментарий по поводу ухода своего клиента из «Железничара» (Панчево).

Игрок пробыл в сербском клубе ровно 3 месяца.

Он сделал 1 ассист в 7 матчах.

Экс-тренер «Железничара» сказал, что Игнатьев покинул команду из-за нарушения условий контракта.

«Во-первых, хотелось бы сказать, что в очередной раз неправильно расставлены акценты. Бывший тренер предположил в своeм ответе, что, возможно, было нарушение контракта. Отвечаю: условия контракта не нарушались.

Он сказал про физическую форму, но было бы удивительно, если бы Игнатьев, приехав за неделю до первой официальной игры, с ходу показал высокий уровень физической подготовки.

Почему вы не обратили внимание на то, что тренер сказал, что Игнатьев был для него очень важным и определяющим футболистом? Что у него не было никаких вопросов к Ване по самоотдаче и дисциплине?

Да, так сложилось, что пришeл новый тренер, с новыми требованиями, своим, абсолютно другим взглядом, нежели был у того тренера, который брал Ивана в команду. Расторжение контракта было по взаимному согласию, без каких-либо претензий к какой-либо из сторон!

Не буду лукавить, нет удовлетворения результатами, показанными за «Железничар», но сложилось так, как сложилось. У нас, к сожалению, принято оступившегося продолжать пинать. Поэтому любая, даже спорная новость по Игнатьеву приобретает дополнительные плохие краски.

Я всегда верил в Игнатьева и продолжаю верить. Уверен, эта полоса в его карьере сменится другой. И верю, что произойдeт это очень скоро!» – сказал агент.