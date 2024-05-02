Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»

Бывший тренер сербского «Железничара» Ненад Михайлович прокомментировал расторжение контракта с российским форвардом Иваном Игнатьевым.

«У нас было очень хорошее сотрудничество с Иваном. Когда я работал с командой, то ему уделялась особая роль. Все были довольны его прогрессом, но оставалась единственная проблема – физическая подготовка Игнатьева.

Почему Игнатьев ушел? Слышал, он нарушил контракт, и, как я сказал, дело в его физических кондициях. Но мои личные впечатления об Иване хорошие, узнал его как большого профессионала», – сказал Михайлович.

Игнатьев провел в Панчево 3 месяца.

У Ивана 7 матчей за команду, 1 ассист.

25-летний игрок стоит 800 тысяч евро.

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