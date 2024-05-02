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    • Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»

    Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»

    Бывший тренер сербского «Железничара» Ненад Михайлович прокомментировал расторжение контракта с российским форвардом Иваном Игнатьевым.

    «У нас было очень хорошее сотрудничество с Иваном. Когда я работал с командой, то ему уделялась особая роль. Все были довольны его прогрессом, но оставалась единственная проблема – физическая подготовка Игнатьева.

    Почему Игнатьев ушел? Слышал, он нарушил контракт, и, как я сказал, дело в его физических кондициях. Но мои личные впечатления об Иване хорошие, узнал его как большого профессионала», – сказал Михайлович.

    • Игнатьев провел в Панчево 3 месяца.
    • У Ивана 7 матчей за команду, 1 ассист.
    • 25-летний игрок стоит 800 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    02.05.2024 17:35
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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1714663305
    Ваня сдулся. Медиалига.
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    DVOK68
    1714663608
    Слышал, он нарушил контракт, и, как я сказал, дело в его физических кондициях. Но мои личные впечатления об Иване хорошие, узнал его как большого профессионала» -------------------------------------------------------------- Вот это абсолютный рекорд по корректности/идиотизму от тренера)))
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    Кузьмич на трибуне
    1714665255
    Ваня понял вкус ночных клубов, вискаря, коктейлей, влюблённых поклонниц. А спорт, ну а спорт он после девочек-потом.
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