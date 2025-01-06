«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии

Спортивный директор «Железничара» из Панчево Братислав Ристич прокомментировал информацию об интересе «Ахмата» к капитану сербской команды Лазару Романичу.
«Ахмат» действительно проявил интерес к Романичу через посредников. Но официального предложения от этого клуба по нашему нападающему мы не получали», – сказал Ристич.
- Сообщается, что «Ахмат» собирался купить Романича в зимнее трансферное окно.
- Экс-футболист «Црвены Звезды» провел за «Железничар» в этом сезоне 19 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
- Романич с 9 мячами делит 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Сербии сезона-2024/25.
- Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего сербского форварда в 1,5 миллиона евро.
- Срок контракта Романича с нынешним клубом истекает 30 июня.