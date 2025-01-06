«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии

Спортивный директор «Железничара» из Панчево Братислав Ристич прокомментировал информацию об интересе «Ахмата» к капитану сербской команды Лазару Романичу.

«Ахмат» действительно проявил интерес к Романичу через посредников. Но официального предложения от этого клуба по нашему нападающему мы не получали», – сказал Ристич.