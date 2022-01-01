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Сербия. Суперлига
Команды
Войводина
Состав
€ 22 млн
Войводина - состав команды
Нови Сад
Сербия. Суперлига
Стадион:
Караджордже
Сайт:
http://www.fcvojvodina.co.yu
Тренер:
Мирослав Таньга
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Росич Драган
Вра
29
-
18
Петрович Негош
Защ
27
€ 4.5 млн
22
Николич Лазар
Защ
27
€ 2 млн
23
Баррос Лукас
Защ
27
€ 1.5 млн
15
Машович Эрхан
Защ
27
€ 0.9 млн
26
Сюч Корнель
Защ
24
€ 0.75 млн
6
Таньга Синиша
Защ
22
€ 0.6 млн
16
Бутян Михай
Защ
30
€ 0.3 млн
5
Црномаркович Джордже
Защ
33
€ 0.25 млн
4
Полетанович Марко
Защ
33
€ 0.1 млн
34
Медоевич Слободан
Защ
35
-
10
Зукич Деян
Пол
25
€ 3 млн
35
Джаковац Ифет
Пол
28
€ 2 млн
55
Видосавлевич Милутин
Пол
25
€ 1.8 млн
8
Величкович Марко
Пол
21
€ 0.8 млн
8
Савичевич Вукан
Пол
32
€ 0.3 млн
66
Mateja Gasic
Пол
-
2
Kufre Eta
Пол
-
77
Ранджелович Лазар
Нап
29
€ 1.7 млн
99
Мулахусейнович Нардин
Нап
28
€ 0.9 млн
7
Митрович Стефан
Нап
24
€ 0.8 млн
27
Сукачев Петар
Нап
21
€ 0.5 млн
9
Вуканович Алекса
Нап
34
€ 0.175 млн
21
Milan Kolarević
Нап
-
33
Vuk Boskan
Нап
-
25
Lazar Peranović
Нап
-
13
Vlada Novevski
Нап
-
7
Vando Felix
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 10
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