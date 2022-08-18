- 18 августа 2022
- 19:57 В «Войводине» объяснили, почему Майсторович перешел в «Динамо», имея предложения от «Атлетико» и «Бенфики» 1
- 17 августа 2022
- 19:59 Фото «Динамо» объявило о переходе 17-летнего серба Майсторовича 2
- 14:14 «Войводина» подтвердила трансфер Майсторовича в «Динамо»
- 16 августа 2022
- 22:57 «Динамо» подпишет контракт с 17-летним сербом. Он уже прилетел в Москву 2
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- 08:53 Три клуба РПЛ претендовали на полузащитника «Войводины» Шимича
- 23 мая 2016
- 12:30 Фото Защитник «Войводины» Панков перешел в «Урал» 3
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- 08:53 Иванич обновил трансферный рекорд БАТЭ 1
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- 07:12 Тренер «Войводины»: «Мы сыграли великолепно» 3