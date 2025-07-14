Радимов заметил изменения в настроении Глушенкова

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов после товарищеского матча петербуржцев с «Войводиной» (7:1) высказался о состоянии нападающего Максима Глушенкова.

«Глушенков в конце того года был хмурый, неулыбчивый, видно было, что на него что‑то давило. А сейчас абсолютно спокойный человек, улыбчивый. По глазам видно, что уверенный в своих силах, и это видно по игре», – сказал Радимов.