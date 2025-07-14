Радимов заметил изменения в настроении Глушенкова

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов после товарищеского матча петербуржцев с «Войводиной» (7:1) высказался о состоянии нападающего Максима Глушенкова.
«Глушенков в конце того года был хмурый, неулыбчивый, видно было, что на него что‑то давило. А сейчас абсолютно спокойный человек, улыбчивый. По глазам видно, что уверенный в своих силах, и это видно по игре», – сказал Радимов.
- Глушенков оформил дубль в товарищеском матче, один из мячей забив прямым ударом с углового.
- 25-летний форвард в весенней части прошлого сезона забил за петербуржцев 1 гол и отдал 3 передачи.
Источник: «Матч ТВ»