Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов заметил изменения в настроении Глушенкова

Сегодня, 11:11
6

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов после товарищеского матча петербуржцев с «Войводиной» (7:1) высказался о состоянии нападающего Максима Глушенкова.

«Глушенков в конце того года был хмурый, неулыбчивый, видно было, что на него что‑то давило. А сейчас абсолютно спокойный человек, улыбчивый. По глазам видно, что уверенный в своих силах, и это видно по игре», – сказал Радимов.

  • Глушенков оформил дубль в товарищеском матче, один из мячей забив прямым ударом с углового.
  • 25-летний форвард в весенней части прошлого сезона забил за петербуржцев 1 гол и отдал 3 передачи.

Еще по теме:
Семак оценил степень готовности «Зенита» к новому сезону
Чемпион России в составе «Зенита» пройдет медосмотр в «Сочи» 4
Семак оценил замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Войводина Зенит Глушенков Максим Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1752481864
Ещё и физеономист...
Ответить
Красногвардейчик
1752481930
Вы посмотрите на фейс Глушенкова в целом, там явно не всё в потядке с психикой...глаза ненормального человека
Ответить
Цугундeр
1752483627
По глазам видно.. Ладик- иридолог.)Может Макс геморрой вправил..?)
Ответить
Главные новости
«Спартак» отказался от экс-нападающего «Реала» и «Милана»
12:04
Винисусу не понравилась его позиция на поле в матче с «ПСЖ»
11:54
Станкович объяснил, почему весной Барко играл хуже, чем осенью
11:30
4
Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»
11:27
2
Радимов заметил изменения в настроении Глушенкова
11:11
6
Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»
10:30
2
Чемпион России в составе «Зенита» пройдет медосмотр в «Сочи»
10:20
4
Семак оценил замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ
09:58
5
В РФС заявили, что некоторые судьи не оправдали доверия
09:20
14
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
09:03
2
Все новости
Все новости
ФотоПономарев нашел пропавшего кота Федю
12:10
Семак оценил степень готовности «Зенита» к новому сезону
11:41
Станкович высказался о состоянии Угальде
11:01
3
Чемпион России в составе «Краснодара» начал тренировки с «Сочи»
10:48
Чемпион России в составе «Зенита» пройдет медосмотр в «Сочи»
10:20
4
Бистрович может остаться в РПЛ
10:09
1
Семак оценил замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ
09:58
5
Гендиректор «Спартака» – о новом сезоне: «Выводы сделаны, рассчитываем добиться большего»
09:30
4
В РФС заявили, что некоторые судьи не оправдали доверия
09:20
14
Семак прокомментировал ситуацию с Венделом
08:46
3
Гендиректор «Спартака» высказался о работе Кахигао
08:30
3
В «Спартаке» прокомментировали будущее Угальде
08:08
4
Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»
00:50
3
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»
Вчера, 23:47
20
Кассьерра высказался о возможном уходе из «Зенита»
Вчера, 23:20
4
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»
Вчера, 23:12
6
Семак оценил победу «Зенита» со счетом 7:1
Вчера, 22:50
Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»
Вчера, 22:34
12
Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»
Вчера, 22:17
10
Реакция Семака на 25-миллионный трансфер «Зенита»
Вчера, 21:56
9
ВидеоЗаболотный обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 21:50
3
Директор «Спартака» – о трансферах: «Серьезных игроков привести не получается»
Вчера, 21:32
13
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Войводину» (7:1), три игрока сделали по дублю
Вчера, 21:27
29
Черчесов оценил игру ЦСКА при Челестини
Вчера, 21:17
1
25-миллионный новичок «Зенита» дал первый комментарий после перехода в клуб
Вчера, 20:50
4
В «Спартаке» высказались о возможном уходе Барко
Вчера, 20:29
6
ВидеоГлушенков исполнил «сухой лист» в матче «Зенита» с «Войводиной»
Вчера, 20:19
13
Еще один бразилец задумался о переходе в «Зенит»
Вчера, 20:10
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 