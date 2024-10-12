Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Войводиной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после товарищеского матча против «Войводины» (4:1).

– Что больше всего понравилось в действиях команды в этом экспериментальном варианте?

– Сложно сказать. Прояснил какие‑то моменты для себя, но главное, что все живы здоровы. Те игроки, которые много пропустили, получили игровую практику. Горшков, Ахметов, Родригао долго не играли.

Было важно, чтобы они через игры возвращались в обойму игроков, на которых мы можем рассчитывать.