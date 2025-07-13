«Зенит» эффектно презентовал Жерсона

«Зенит» объявил о переходе в команду полузащитника Жерсона. Бразилец был представлен в качестве игрока российской команды перед товарищеским матчем петербуржцев с «Войводиной» на «Газпром Арене».
Жерсон перешел в российский клуб из «Фламенго». Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца сезона-2029/30.
- 28-летний Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Сумма его трансфера в «Зенит» составляет 25 миллионов евро.
- На счету игрока 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
Источник: официальный сайт «Зенита»