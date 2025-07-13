«Зенит» эффектно презентовал Жерсона

«Зенит» объявил о переходе в команду полузащитника Жерсона. Бразилец был представлен в качестве игрока российской команды перед товарищеским матчем петербуржцев с «Войводиной» на «Газпром Арене».

Жерсон перешел в российский клуб из «Фламенго». Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца сезона-2029/30.