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«Зенит» эффектно презентовал Жерсона

Вчера, 19:33
19

«Зенит» объявил о переходе в команду полузащитника Жерсона. Бразилец был представлен в качестве игрока российской команды перед товарищеским матчем петербуржцев с «Войводиной» на «Газпром Арене».

Жерсон перешел в российский клуб из «Фламенго». Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца сезона-2029/30.

  • 28-летний Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Сумма его трансфера в «Зенит» составляет 25 миллионов евро.
  • На счету игрока 14 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Войводина Зенит Жерсон
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Комментарии (19)
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JIEGEHDA
1752424895
Сарай откройся.
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fakeid
1752425739
пожар в тарасятнике)
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Cleaner
1752425805
Зенит, вы там лучше ВЕНДЕЛА как следует ПРЕЗЕНТУЙТЕ. Ну, если, он не совсем на ваш великий клуб забил! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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NewLife
1752426574
А зачем он фото Ведмедя держит ? Еще один шут ?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752426724
2 гола и 4 передачи за 28 матчей.Это реально 25млн цена???Статистика никакущая для таких денег
Ответить
да помойка, да позор
1752427226
ну что раньше времени говорить, посмотрим, увидим, оценим и поздравим не столетних, а мож столетних, очередным провалом
Ответить
BarStep
1752432739
Добро пожаловать в лучшую команду РПЛ парень!
Ответить
saf05
1752433492
Ну и ратан
Ответить
saf05
1752433678
Джокер это шут
Ответить
Инсаров
1752433762
На Будулая из фильма "Цыган" очень похож. А серьгу, наверное, на время у него поносить попросил.
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