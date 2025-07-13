Семак оценил победу «Зенита» со счетом 7:1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Войводиной». Петербургская команда выиграла в товарищеском матче со счетом 7:1. Встреча проходила на «Газпром Арене»,

«Побеждать всегда приятно, но контрольные и товарищеские матчи, которые мы проводим на сборах, не являются приоритетом. Самое главное, что игроки провели на поле весь матч, это важно в преддверии чемпионата.

Что касается счета, то он не отражает соотношение сил. Сегодня так сложилась игра, повели в счете, это позволяет одной команде играть более раскрепощенно», – сказал Семак.