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    «Торпедо» подаст жалобу на судейство в игре с «Ростовом»

    Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев анонсировал обращение клуба в РФС по поводу работы арбитра Яна Бобровского в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

    • Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.
    • Перед этим ростовчане два 11-метровых не реализовали.
    • Также судья показал 9 желтых карточек футболистам «Торпедо» и ни одной игрокам «Ростова».

    – Будет ли Торпедо писать в РФС свое мнение о судействе?

    – Сейчас заходило руководство в раздевалку, говорило теплые слова ребятам. Не зря команда получает девять желтых карточек. Это говорит о том, что судейство сегодня было на низком уровне.

    Эмоции перехлестывают. Мне просто обидно за парней, сейчас надо приводить их в порядок. Сейчас впереди тяжелые игры и выезды. Если у нас так будут отбирать очки, то это не справедливо.

    Будем писать жалобу? Руководство решило, что да.

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2193

      АЛЕКС 58 47 минут назад

      Создаётся впечатление,что футбольные судьи из судебной системы страны,и ни какого отношения не имеют к футболу

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