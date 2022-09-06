«Торпедо» подаст жалобу на судейство в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев анонсировал обращение клуба в РФС по поводу работы арбитра Яна Бобровского в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.

Перед этим ростовчане два 11-метровых не реализовали.

Также судья показал 9 желтых карточек футболистам «Торпедо» и ни одной игрокам «Ростова».

– Будет ли Торпедо писать в РФС свое мнение о судействе?

– Сейчас заходило руководство в раздевалку, говорило теплые слова ребятам. Не зря команда получает девять желтых карточек. Это говорит о том, что судейство сегодня было на низком уровне.

Эмоции перехлестывают. Мне просто обидно за парней, сейчас надо приводить их в порядок. Сейчас впереди тяжелые игры и выезды. Если у нас так будут отбирать очки, то это не справедливо.

Будем писать жалобу? Руководство решило, что да.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте