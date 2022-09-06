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«Торпедо» подаст жалобу на судейство в игре с «Ростовом»

6 сентября 2022, 00:38
7

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев анонсировал обращение клуба в РФС по поводу работы арбитра Яна Бобровского в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

  • Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.
  • Перед этим ростовчане два 11-метровых не реализовали.
  • Также судья показал 9 желтых карточек футболистам «Торпедо» и ни одной игрокам «Ростова».

– Будет ли Торпедо писать в РФС свое мнение о судействе?

– Сейчас заходило руководство в раздевалку, говорило теплые слова ребятам. Не зря команда получает девять желтых карточек. Это говорит о том, что судейство сегодня было на низком уровне.

Эмоции перехлестывают. Мне просто обидно за парней, сейчас надо приводить их в порядок. Сейчас впереди тяжелые игры и выезды. Если у нас так будут отбирать очки, то это не справедливо.

Будем писать жалобу? Руководство решило, что да.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов Савичев Николай Бобровский Ян
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1662431524
Создаётся впечатление,что футбольные судьи из судебной системы страны,и ни какого отношения не имеют к футболу
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Artemka444
1662437501
Ну и ничего особенного не случится из за этой жалобы!!!!
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odessakmv
1662443738
Сразу в Гаагу... там сейчас это модно... а в остальные бесполезно
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Bozigit
1662446290
Настоящий цирк.
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Bozigit
1662446324
Интересно почему третий раз не перебили пенальти. Вратарь и там нарушил правила
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моэм
1662448839
Не с того конца лучину жгут ... надо срочно искать усиление , а если нищие берите в аренду ребят помастеровитее ...излишнюю боевитость в РПЛ , где играют дорогие игроки , всегда жёстко пресекают , это не двор и даже не ФНЛ .
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