«Это беспредел какой‑то. Просто цирк». Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев раскритиковал судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.

Перед этим ростовчане два 11-метровых не реализовали.

Игру обслуживал арбитр Ян Бобровский.

– Какие эмоции у вас от последних секунд матча?

– Эмоции переполняют. Мне просто жалко наших ребят. Хороший бой дали, сражались, и просто игру испортили. Я такого вообще не видел в своей жизни.

Это просто беспредел какой‑то. В концовке увидели цирк. Просто цирк. Я не знаю, как так можно. Это у нас здесь так судят, а в Ростове что было бы?

Парни молоды: сражались, достойно играли. Я думаю, что мы на верном пути. Просто эмоции через край. Это не игра в футбол, это просто предвзятое судейство.

– В конце второго тайма вы уходили со скамейки запасных в подтрибунное помещение. Куда?

– Обычное явление: нужда, нервы. В туалет отходил и всe.

– Успели в раздевалке ребятам что‑то сказать? Как там атмосфера?

– Атмосфера не очень. Ребят поблагодарил за игру и самоотдачу. Двигаемся в правильном направлении, ещe есть возможность всe исправить, и мы это будем делать.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте