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  • «Это беспредел какой‑то. Просто цирк». Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения от «Ростова»

«Это беспредел какой‑то. Просто цирк». Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения от «Ростова»

6 сентября 2022, 00:23
5

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев раскритиковал судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

  • Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.
  • Перед этим ростовчане два 11-метровых не реализовали.
  • Игру обслуживал арбитр Ян Бобровский.

– Какие эмоции у вас от последних секунд матча?

– Эмоции переполняют. Мне просто жалко наших ребят. Хороший бой дали, сражались, и просто игру испортили. Я такого вообще не видел в своей жизни.

Это просто беспредел какой‑то. В концовке увидели цирк. Просто цирк. Я не знаю, как так можно. Это у нас здесь так судят, а в Ростове что было бы?

Парни молоды: сражались, достойно играли. Я думаю, что мы на верном пути. Просто эмоции через край. Это не игра в футбол, это просто предвзятое судейство.

– В конце второго тайма вы уходили со скамейки запасных в подтрибунное помещение. Куда?

– Обычное явление: нужда, нервы. В туалет отходил и всe.

– Успели в раздевалке ребятам что‑то сказать? Как там атмосфера?

– Атмосфера не очень. Ребят поблагодарил за игру и самоотдачу. Двигаемся в правильном направлении, ещe есть возможность всe исправить, и мы это будем делать.

Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Ростов Савичев Николай
Комментарии (5)
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JTherry
1662414212
такие дотошные на срач-тв журналисты, в туалет нельзя отойти по нужде...)
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odessakmv
1662442880
я вот посмотрел: при третьем пенальти кипер снова сошел с ленточки до удара, почему не заставили перебивать?
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Bozigit
1662449012
Браво судьи). Одно не понимаю, раз поставил цель убить команду, почему не удалил игрока Торпедо в первом тайме, когда эпизод мог с натяжкой это сделать. Был небольшой, а повод. А даёшь смешные пенальти в конце матча. Ну раз решил, что вратарь нарушил правила, тогда поставь четвёртый пенальти. Ведь и в третьем вратарь его нарушил)
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Bozigit
1662449079
Смешно было смотреть на Карпина после финального свистка. Он был растерян)))
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