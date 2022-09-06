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    «Это беспредел какой‑то. Просто цирк». Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения от «Ростова»

    Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев раскритиковал судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

    • Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.
    • Перед этим ростовчане два 11-метровых не реализовали.
    • Игру обслуживал арбитр Ян Бобровский.

    – Какие эмоции у вас от последних секунд матча?

    – Эмоции переполняют. Мне просто жалко наших ребят. Хороший бой дали, сражались, и просто игру испортили. Я такого вообще не видел в своей жизни.

    Это просто беспредел какой‑то. В концовке увидели цирк. Просто цирк. Я не знаю, как так можно. Это у нас здесь так судят, а в Ростове что было бы?

    Парни молоды: сражались, достойно играли. Я думаю, что мы на верном пути. Просто эмоции через край. Это не игра в футбол, это просто предвзятое судейство.

    – В конце второго тайма вы уходили со скамейки запасных в подтрибунное помещение. Куда?

    – Обычное явление: нужда, нервы. В туалет отходил и всe.

    – Успели в раздевалке ребятам что‑то сказать? Как там атмосфера?

    – Атмосфера не очень. Ребят поблагодарил за игру и самоотдачу. Двигаемся в правильном направлении, ещe есть возможность всe исправить, и мы это будем делать.

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      linkkivibe 4 часа назад

      Зачeм тpатить вpемя и дeньги на ту котоpая ломаeтся если есть достyпные дeвки, без шл.юx и сoдеpжанoк. Здесь все беcплaтнo и анонимнo, yбедись сам ----  https://cuti.cc/ne6Im

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      Рейтинг: +25318

      JTherry 5 часов назад

      такие дотошные на срач-тв журналисты, в туалет нельзя отойти по нужде...)

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