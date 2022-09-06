«Это беспредел какой‑то. Просто цирк». Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев раскритиковал судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».
- Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.
- Перед этим ростовчане два 11-метровых не реализовали.
- Игру обслуживал арбитр Ян Бобровский.
– Какие эмоции у вас от последних секунд матча?
– Эмоции переполняют. Мне просто жалко наших ребят. Хороший бой дали, сражались, и просто игру испортили. Я такого вообще не видел в своей жизни.
Это просто беспредел какой‑то. В концовке увидели цирк. Просто цирк. Я не знаю, как так можно. Это у нас здесь так судят, а в Ростове что было бы?
Парни молоды: сражались, достойно играли. Я думаю, что мы на верном пути. Просто эмоции через край. Это не игра в футбол, это просто предвзятое судейство.
– В конце второго тайма вы уходили со скамейки запасных в подтрибунное помещение. Куда?
– Обычное явление: нужда, нервы. В туалет отходил и всe.
– Успели в раздевалке ребятам что‑то сказать? Как там атмосфера?
– Атмосфера не очень. Ребят поблагодарил за игру и самоотдачу. Двигаемся в правильном направлении, ещe есть возможность всe исправить, и мы это будем делать.
Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте