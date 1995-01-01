Тренер «Торпедо» Савичев – о лидерстве в ФНЛ: «Почему бы не замахнуться на РПЛ?»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил выступление в первенстве ФНЛ. После 10-ти туров команда занимает первое место.

— Бремя лидерства не давит? Лихо вы стартовали.

— Возможно, сейчас какое-то давление испытаем, поскольку до завершения первого круга сыграем со всей первой семеркой. Минувший отрезок тоже был тяжелый — 5 матчей за 16 дней, однако справились.

— Игры с «Ротором», «Химками», «Шинником», «Томью» и «Чертаново» — лакмусовая бумажка для команды?

— Пожалуй, что так. Проверим свои лучшие качества. Хотелось бы продлить удовольствие, которое доставляет нам лидерство. В каждом матче будем играть на победу. Хотя не скажу, что до этого мы взяли легкие очки — напрягаться приходится со всеми.

— «Нижний Новгород» и «Енисей», декларировавшие высокие задачи, так или иначе, провалились. Уже понятно, кто главные фавориты —и «Торпедо» в их числе.

— В своей семье мы пока глобальную задачу не обсуждали. Главное — подготовка к каждому матчу и стремление в нем побеждать. Но если выдержим темп, задачу поставят.

А что касается предстоящих соперников, то каждый из них может претендовать на повышение в классе — в первую очередь благодаря уровню футбола.

— По заявленному бюджету (330 миллионов) «Торпедо» в первой четверке. «Сочи» в прошлом сезоне вышел в РПЛ с меньшим.

— Ничего невозможного нет. Просто если ставить задачу и выходить, то хотелось бы, чтобы была инфраструктура. Имею в виду стадион. Наша арена на Восточной улице скоро закрывается на реконструкцию до 2022 года.

— Кстати, есть ясность, где «Торпедо» будет весной проводить домашние матчи?

— В Лужниках, в спортивном городке, где играет «Чертаново».

— Подводил вас к вопросу: не станет руководство искусственно тормозить команду?

— Да что вы! Думаю, нет. Если будем идти по дистанции так же бодро, почему бы не замахнуться на РПЛ?