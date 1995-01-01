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    Тренер «Торпедо» Савичев – о лидерстве в ФНЛ: «Почему бы не замахнуться на РПЛ?»

    Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил выступление в первенстве ФНЛ. После 10-ти туров команда занимает первое место.

    — Бремя лидерства не давит? Лихо вы стартовали.

    — Возможно, сейчас какое-то давление испытаем, поскольку до завершения первого круга сыграем со всей первой семеркой. Минувший отрезок тоже был тяжелый — 5 матчей за 16 дней, однако справились.

    — Игры с «Ротором», «Химками», «Шинником», «Томью» и «Чертаново» — лакмусовая бумажка для команды?

    — Пожалуй, что так. Проверим свои лучшие качества. Хотелось бы продлить удовольствие, которое доставляет нам лидерство. В каждом матче будем играть на победу. Хотя не скажу, что до этого мы взяли легкие очки — напрягаться приходится со всеми.

    — «Нижний Новгород» и «Енисей», декларировавшие высокие задачи, так или иначе, провалились. Уже понятно, кто главные фавориты —и «Торпедо» в их числе.

    — В своей семье мы пока глобальную задачу не обсуждали. Главное — подготовка к каждому матчу и стремление в нем побеждать. Но если выдержим темп, задачу поставят.

    А что касается предстоящих соперников, то каждый из них может претендовать на повышение в классе — в первую очередь благодаря уровню футбола.

    — По заявленному бюджету (330 миллионов) «Торпедо» в первой четверке. «Сочи» в прошлом сезоне вышел в РПЛ с меньшим.

    — Ничего невозможного нет. Просто если ставить задачу и выходить, то хотелось бы, чтобы была инфраструктура. Имею в виду стадион. Наша арена на Восточной улице скоро закрывается на реконструкцию до 2022 года.

    — Кстати, есть ясность, где «Торпедо» будет весной проводить домашние матчи?

    — В Лужниках, в спортивном городке, где играет «Чертаново».

    — Подводил вас к вопросу: не станет руководство искусственно тормозить команду?

    — Да что вы! Думаю, нет. Если будем идти по дистанции так же бодро, почему бы не замахнуться на РПЛ?

    • Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич заявлен на сезон как старший тренер из-за отсутствия лицензии.
    • Ранее владелец «Торпедо» Роман Авдеев сказал, что самостоятельно погасил долг клуба в размере 1-го миллиарда рублей.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +702

      Alex Flash 7 минут назад

      Лучше не московскую команду в ПФЛ. Народу больше ходить будет в столице уже и так 4 команды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1373

      Фанат Рубина 1 час назад

      жаль кнш что стадион стрельцова через год закрывается на рекорнструкцию..
      почему бы торпедо не договорится с лужниками о домашних матчах там! в свое время лужа была торпедовская!

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      Рейтинг: +702

      Alex Flash > Фанат Рубина 8 минут назад

      Ради 500 болельщиков Лужу эксплуатировать

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      Рейтинг: +911

      Alekxei Z. 1 час назад

      Торпедо во времена СССР главный обидчик Спартака, но почему то хочется чтобы клуб возродился и вернулся в РФПЛ .
      Торпедо это знак , это история советского футбола !!! Удачи вам !!!
      Поборемся на футбольных полях.

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