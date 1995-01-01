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    Владелец «Торпедо» самостоятельно погасил клубный долг в размере 1-го миллиарда

    Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в интервью с блогером Евгением Савиным рассказал о руководстве клубом.

    «Почему летом пригласил Игнашевича? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это всенепременно сделать.

    Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.

    Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана», – сообщил бизнесмен.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии35
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      Рейтинг: +307

      Sergh4 5 часов назад

      Сатурн хоть свои матчи показывал по телеку РенТВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1194

      klim2m 5 часов назад

      На чемпионате написано, что он достал деньги из своего кармана. ))) Кармашек я ибу прям.
      Я
      достаю
      из широких штанин
      дубликатом
      бесценного груза.
      Читайте,
      завидуйте,
      я —
      гражданин
      ??????????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2542

      Рубинище 5 часов назад

      В Москве и так пару лишних клубов. Не нужны ни какие торпеды. Пусть Сочи развивается, Краснодар, Урал, Рубин, Ростов-клубы с регионов, а не Москвы. Пусть евро кубки воочию видят все любители футбола, а не только одного города. Тем более толку всё равно ни какого-как занимали топ4 так и занимают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      paracetamol 5 часов назад

      Изрядно наворовал. Кровно заработанными так бы не бросался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      O-kolesov 6 часов назад

      Я тут похмелился и осенило задать два вопроса: Кому отдал, и за что? Всего-то маленький миллиардик.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7720

      KLIM777 > O-kolesov 5 часов назад

      Видимо в банк отдал, кредитный миллиард. Банк видимо свой)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      ALEX ML 7 часов назад

      Украл, отмыл и всё типа нормально

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      -DangerFoX- 7 часов назад

      Скорее бы стадион построили!))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      Spartak Piter 7 часов назад

      Я смотрю как все ноют. А то что в Лондоне гора команд и все классно. А то что в Питере жулики и воры убили Динамо, убили Тосно, Петротрест.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10411

      Bivaliy67 > Spartak Piter 7 часов назад

      Ну, зато появился ФК Ленинградец.;)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      Spartak Piter > Bivaliy67 7 часов назад

      Так же в баскетболе убили Спартак СПб и сделали зенит. Черти работают гнусными методами как в стране во всей та к и в клубе. Одни лица.

      5
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      ...
      Рейтинг: +7720

      KLIM777 > Spartak Piter 5 часов назад

      Убили Динамо? Ниче то, что сейчас это команда переехала в Сочи и имеет неплохие перспективы?

      Ниче, то что Тосно полностью частная команда и они сами решают как им быть. Какие в писту жулики. Ты лучше расскажи про Московские проекты, которые обосираются через год.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      Spartak Piter > KLIM777 1 час назад

      Зачем ты лукавишь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10411

      Bivaliy67 > Spartak Piter 1 час назад

      Думаю KLIM777 имел ввиду московский Арарат, к примеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      Spartak Piter 7 часов назад

      1.6 млрд у него состояние. Надеюсь Торпедо в надежных руках.

      2
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      Рейтинг: +99

      Из Твери Леха 8 часов назад

      Снова в следующем сезоне намечается чемпионат Москвы. ФК Москва не забудьте воскресить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10411

      Bivaliy67 > Из Твери Леха 7 часов назад

      ФК Москва - это ФК Торпедо-ЗИЛ, к слову.., т.е. то же Торпедо.

      5
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      Рейтинг: +88

      O-kolesov > Из Твери Леха 7 часов назад

      Я тоже за отдельный чемпионат Москвы от чемпионата России.

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