Владелец «Торпедо» самостоятельно погасил клубный долг в размере 1-го миллиарда

Сатурн хоть свои матчи показывал по телеку РенТВ
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в интервью с блогером Евгением Савиным рассказал о руководстве клубом.
«Почему летом пригласил Игнашевича? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это всенепременно сделать.
Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана», – сообщил бизнесмен.
- Игнашевич возглавил команду в июне. Прежде экс-игрок сборной России в течение года тренировал молодежный состав ЦСКА.
- После 10-ти туров первенства ФНЛ «Торпедо» возглавляет таблицу с отрывом в одно очко от «Химок».