Владелец «Торпедо» самостоятельно погасил клубный долг в размере 1-го миллиарда

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в интервью с блогером Евгением Савиным рассказал о руководстве клубом.

«Почему летом пригласил Игнашевича? Мы обсуждали вопрос, нужно ли менять Игоря Колыванова, и никто не выступал за то, чтобы это всенепременно сделать.

Я к Колыванову испытываю только благодарность, перед ним была поставлена задача — он ее выполнил хорошо. Но надо дальше двигаться вперед.

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей. Все из своего кармана», – сообщил бизнесмен.