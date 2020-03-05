Тренер «Торпедо» Савичев – после поражения 1:5 от «Химок»: «Мы разочаровали болельщиков и себя»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев высказался после матча 1/4 финала Кубка России против «Химок».

Команда из Подмосковья выиграла со счетом 5:1.

В полуфинале турнира «Химки» сыграет с «Уралом» или «Шинником».

«Готовились. Знали, что будет тяжeлая игра. Сегодня были хуже «Химок» во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали. Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Хочу поздравить соперника с выходом в полуфинал Кубка России.

Пять новичков в старте? Мы создали конкуренцию внутри команды, которой не было в прошлой части сезона. Новички усилили команду. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Сегодня мы разочаровали их и себя», – сказал Савичев.

Кубок России. «Химки» забили пять голов «Торпедо» Игнашевича и прошли в полуфинал