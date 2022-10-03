Тренер «Торпедо» Савичев: «Судейство чуть пугает»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев недоволен работой арбитров в матче 11-го тура РПЛ против «Факела».

«Хорошая боевая игра как с нашей стороны, так и со стороны «Факела». Очень мужская игра, где никто не хотел уступать.

В первом тайме соперник играл чуть поагрессивнее, чем мы, а во втором – уже мы попытались опустить мяч вниз и играть более качественно.

Как итог – сравняли счет. Игра равная за исключением нескольких нюансов – судейство чуть пугает. Правила вроде одни, а их трактовки...

Нам дают карточки, а «Факелу» нет. И немного напряженными выдались 15 минут в концовке, когда мы остались в меньшинстве», – сказал Савичев.