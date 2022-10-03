Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Торпедо» Савичев: «Судейство чуть пугает»

    Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев недоволен работой арбитров в матче 11-го тура РПЛ против «Факела».

    «Хорошая боевая игра как с нашей стороны, так и со стороны «Факела». Очень мужская игра, где никто не хотел уступать.

    В первом тайме соперник играл чуть поагрессивнее, чем мы, а во втором – уже мы попытались опустить мяч вниз и играть более качественно.

    Как итог – сравняли счет. Игра равная за исключением нескольких нюансов – судейство чуть пугает. Правила вроде одни, а их трактовки...

    Нам дают карточки, а «Факелу» нет. И немного напряженными выдались 15 минут в концовке, когда мы остались в меньшинстве», – сказал Савичев.

    Новости по теме
    «Он не хотел никого обижать». Савичев – о праздновании Смольникова после гола «Факелу»
    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» и «Краснодар» закроют 11-й тур
    РПЛ. «Торпедо» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Факелом» 6
    Источник: сайт «Торпедо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11639

      Алексей З 1 час назад

      Ужасная игра команды, вот что должно пугать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17155

      paracetamol 1 час назад

      Игра была равна, играли два на-на!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11