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    «Он не хотел никого обижать». Савичев – о праздновании Смольникова после гола «Факелу»

    Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил момент с празднованием защитника Игоря Смольникова после гола в ворота «Факела» (2:2).

    – Неприятное впечатление оставило празднование гола Игорем Смольниковым. Показалось, что он провоцировал болельщиков.

    – Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что... А тут у Игоря эмоции, сравнял счет.

    Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову.

    Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков.

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    Источник: сайт «Торпедо»

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