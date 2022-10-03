«Он не хотел никого обижать». Савичев – о праздновании Смольникова после гола «Факелу»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил момент с празднованием защитника Игоря Смольникова после гола в ворота «Факела» (2:2).

– Неприятное впечатление оставило празднование гола Игорем Смольниковым. Показалось, что он провоцировал болельщиков.

– Тяжело комментировать. Болельщики сами гудели, шумели непонятно на что... А тут у Игоря эмоции, сравнял счет.

Там, кстати, был эпизод, когда в него кинули бутылку, а он взял ее, поблагодарил болельщиков, полил воду себе на голову.

Его празднование не было провокацией. Он не хотел никого обижать. Может, наоборот, он поблагодарил болельщиков.