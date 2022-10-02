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РПЛ. «Торпедо» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Факелом»

2 октября 2022, 15:57
5

«Факел» и «Торпедо» не выявили сильнейшего в матче 11-го тура РПЛ. Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Стефана Шапича.

Воронежцы поднялись на 12-е место, отправив в зону переходных матчей «Локомотив». «Торпедо» идет последним.

Обе команды в прошлом сезоне были в Первой лиге.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Лебеденко, 28; 1:1 – Аппаев, 41; 2:1 – Божин, 44; 2:2 – Смольников, 64.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков (Магаль, 67), Мендель (Дмитриев, 83), Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 67).

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Кожемякин (Прошкин, 90), Роганович, Шапич, Енин (Чурич, 46), Эркинов (Ле Таллек, 85), Савич, Лебеденко (Турищев, 72), Караев (Султонов, 73).

Предупреждения: нет – Шапич, 16; Роганович, 55; Савич, 60; Эркинов, 75.

Удаления: нет – Шапич, 83 (вторая ж.к.).

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Комментарии (5)
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Ill Ich
1664715665
В этой яростной битве победа не досталась никому. Наверное, это справедливо. Хотя обидно всем.
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Dominator777
1664715719
Такого убожества, которое сегодня вместо футбола показали Факел и Торпедо, давно не видел.
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ilichkadr
1664716188
Факел скинул дрезину на 13-е место.
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Красногорск_Фан
1664716446
Ничья справедлива.
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derrik2000
1664716816
По КАЧЕСТВУ ИГРЫ, конечно, не Реал-Бавария )), но по страсти, по накалу - очень даже гут. Интересно было смотреть, чем же всё таки дело кончится. "ЗМС Кутепов" опять главный косякопор в случае со 2-м голом Факела. Усыпить его, что ли??? ))
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