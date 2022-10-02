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    РПЛ. «Торпедо» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Факелом»

    «Факел» и «Торпедо» не выявили сильнейшего в матче 11-го тура РПЛ. Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Стефана Шапича.

    Воронежцы поднялись на 12-е место, отправив в зону переходных матчей «Локомотив». «Торпедо» идет последним.

    Обе команды в прошлом сезоне были в Первой лиге.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва) – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Лебеденко, 28; 1:1 – Аппаев, 41; 2:1 – Божин, 44; 2:2 – Смольников, 64.

    «Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков (Магаль, 67), Мендель (Дмитриев, 83), Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 67).

    «Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Кожемякин (Прошкин, 90), Роганович, Шапич, Енин (Чурич, 46), Эркинов (Ле Таллек, 85), Савич, Лебеденко (Турищев, 72), Караев (Султонов, 73).

    Предупреждения: нет – Шапич, 16; Роганович, 55; Савич, 60; Эркинов, 75.

    Удаления: нет – Шапич, 83 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19995

      derrik2000 35 минут назад

      По КАЧЕСТВУ ИГРЫ, конечно, не Реал-Бавария )), но по страсти, по накалу - очень даже гут.
      Интересно было смотреть, чем же всё таки дело кончится.
      "ЗМС Кутепов" опять главный косякопор в случае со 2-м голом Факела.
      Усыпить его, что ли??? ))

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      Рейтинг: +5657

      Красногорск_Фан 42 минуты назад

      Ничья справедлива.

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      Рейтинг: +16943

      ilichkadr 46 минут назад

      Факел скинул дрезину на 13-е место.

      0
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      Рейтинг: +13663

      Dominator777 54 минуты назад

      Такого убожества, которое сегодня вместо футбола показали Факел и Торпедо, давно не видел.

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      Рейтинг: +147

      Ill Ich 55 минут назад

      В этой яростной битве победа не досталась никому. Наверное, это справедливо. Хотя обидно всем.

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