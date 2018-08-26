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  • Бывший тренер молодежной команды «Динамо»: «В клубе идет какая-то игра против Хохлова»

Бывший тренер молодежной команды «Динамо»: «В клубе идет какая-то игра против Хохлова»

26 августа 2018, 23:55
11

Бывший главный тренер молодежной команды «Динамо» Николай Ковардаев рассказал о своем увольнении из клуба.

«Широков был недоволен тем, какие замены я делаю? Да. На его взгляд, не те футболисты играют. В общем, начал вмешиваться в тренерские дела. Я считаю, что все-таки это не в его компетенции. Зачем функционеру влезать в деятельность тренера и указывать, кого ставить? Есть главный тренер основы. И, как я уже сказал, у меня с ним наладился полный контакт, – сказал Ковардаев.

«Я подписал контракт только после первого сбора. А через полтора месяца меня увольняют. Предположения, почему это произошло? Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу», – добавил Ковардаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Динамо Широков Роман Ковардаев Николай Хохлов Дмитрий
Комментарии (11)
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Yev
1535318571
Продолжает лихорадить Динамо и по моему это началось ещё с Силкина. Даже прививка первой лигой не помогла. Но, как ни жаль, выживает сильнейший, это эволюция.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1535327643
Степашину давно пора порядок навести...
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DOCTOR PENALTY
1535336934
Где Широков, там и интриги, так было всегда. Хотя игрок был неплохой.
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Фотон
1535339098
Я вот с самого начала не мог понять при чем здесь Динамо и широков? он же за клуб никогда не играл. А сейчас управляет .Чо-то не по понятиям. Кстати стаж болелы за Динамо у меня с 1970 года.
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Ще Гевара
1535343830
Наверное Широкову тоже рассказывают что нужно делать.
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FanatSerj
1535352788
Широков это очередной "осваиватель" бюджета. Спортивным директором - да с какого перепуга, я понимаю когда человек прошел все этапы в Динамо, от детской школы до основной команды, всё знает и понимает как устроено, который когда майку снимает, а у него на груди "Д" светиться )) Кому результат клуба на первом месте. А Широков это марионетка из-за таких как он потом лучшие игроки клуба уходят за копейки к конкурентам.
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OfaZavr
1535353262
не хотелось б это было правдой. у Хохолова как мне кажется очень даже неплохо получается и ему просто нужно довериться и дать время. не нужно влезать в его работу и вести закулисную возню. в Динамо итак в последнее время странности всякие творятся и сейчас вроде только команда начала с колен подниматься.
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ilichkadr
1535356788
Рома может поумничать, ему этого не занимать, но не думаю, что он копает против Хохлова. Зам. Гены по спортивным вопросам это серьезно.
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plehanov6
1535361544
Похоже широков и после завершения карьеры остался БОЛЬШИМ ЗАСРАНЦЕМ!!!
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zigbert
1535366753
Трудно понять насколько верны его слова ,но кажется Хохлов ведет Динамо правильным курсом.
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