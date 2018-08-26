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    Бывший тренер молодежной команды «Динамо»: «В клубе идет какая-то игра против Хохлова»

    Бывший главный тренер молодежной команды «Динамо» Николай Ковардаев рассказал о своем увольнении из клуба.

    «Широков был недоволен тем, какие замены я делаю? Да. На его взгляд, не те футболисты играют. В общем, начал вмешиваться в тренерские дела. Я считаю, что все-таки это не в его компетенции. Зачем функционеру влезать в деятельность тренера и указывать, кого ставить? Есть главный тренер основы. И, как я уже сказал, у меня с ним наладился полный контакт, – сказал Ковардаев.

    «Я подписал контракт только после первого сбора. А через полтора месяца меня увольняют. Предположения, почему это произошло? Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу», – добавил Ковардаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2018 23:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:45

      Трудно понять насколько верны его слова ,но кажется Хохлов ведет Динамо правильным курсом.

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 27 августа 2018, 12:19

      Похоже широков и после завершения карьеры остался БОЛЬШИМ ЗАСРАНЦЕМ!!!

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      Рейтинг: +17860

      ilichkadr 27 августа 2018, 10:59

      Рома может поумничать, ему этого не занимать, но не думаю, что он копает против Хохлова. Зам. Гены по спортивным вопросам это серьезно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 августа 2018, 10:01

      не хотелось б это было правдой. у Хохолова как мне кажется очень даже неплохо получается и ему просто нужно довериться и дать время. не нужно влезать в его работу и вести закулисную возню. в Динамо итак в последнее время странности всякие творятся и сейчас вроде только команда начала с колен подниматься.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 августа 2018, 09:53

      Широков это очередной "осваиватель" бюджета.
      Спортивным директором - да с какого перепуга, я понимаю когда человек прошел все этапы в Динамо, от детской школы до основной команды, всё знает и понимает как устроено, который когда майку снимает, а у него на груди "Д" светиться ))
      Кому результат клуба на первом месте.
      А Широков это марионетка из-за таких как он потом лучшие игроки клуба уходят за копейки к конкурентам.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 27 августа 2018, 07:23

      Наверное Широкову тоже рассказывают что нужно делать.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 06:04

      Я вот с самого начала не мог понять при чем здесь Динамо и широков? он же за клуб никогда не играл. А сейчас управляет .Чо-то не по понятиям. Кстати стаж болелы за Динамо у меня с 1970 года.

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      Рейтинг: +17860

      ilichkadr > Фотон 27 августа 2018, 11:04

      С рождения болеешь?

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      Рейтинг: +24272

      DOCTOR PENALTY 27 августа 2018, 05:28

      Где Широков, там и интриги, так было всегда. Хотя игрок был неплохой.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 августа 2018, 02:54

      Степашину давно пора порядок навести...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 27 августа 2018, 00:22

      Продолжает лихорадить Динамо и по моему это началось ещё с Силкина. Даже прививка первой лигой не помогла. Но, как ни жаль, выживает сильнейший, это эволюция.

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