Бывший тренер молодежной команды «Динамо»: «В клубе идет какая-то игра против Хохлова»

Бывший главный тренер молодежной команды «Динамо» Николай Ковардаев рассказал о своем увольнении из клуба.

«Широков был недоволен тем, какие замены я делаю? Да. На его взгляд, не те футболисты играют. В общем, начал вмешиваться в тренерские дела. Я считаю, что все-таки это не в его компетенции. Зачем функционеру влезать в деятельность тренера и указывать, кого ставить? Есть главный тренер основы. И, как я уже сказал, у меня с ним наладился полный контакт, – сказал Ковардаев.

«Я подписал контракт только после первого сбора. А через полтора месяца меня увольняют. Предположения, почему это произошло? Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу», – добавил Ковардаев.