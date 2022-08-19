Новый тренер «Торпедо» Ковардаев назвал цели команды

Главный тренер «Торпедо» Николай Ковардаев ответил на вопрос о задачах команды.

«Что сейчас делать? Исправлять ситуацию. Наверное, нас для этого и поставили.

Сразу игра с «Зенитом», настраивать никого не надо. «Торпедо» хорошо отрезками смотрелось в сезоне. Надо понять, что происходит, и работать.

Общался ли с Геркусом? Конечно, мы всегда на связи.

Какие цели ставит руководство? Исправить ситуацию. У нас команда с именем. Хочется, чтобы мы юбилей команды, который скоро будет, встретили с оптимизмом.

В игре с «Зенитом» уже надо пытаться исправлять ситуацию, создавать больше моментов», – заявил Ковардаев.