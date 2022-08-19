Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Новый тренер «Торпедо» Ковардаев назвал цели команды

19 августа 2022, 15:24
5

Главный тренер «Торпедо» Николай Ковардаев ответил на вопрос о задачах команды.

«Что сейчас делать? Исправлять ситуацию. Наверное, нас для этого и поставили.

Сразу игра с «Зенитом», настраивать никого не надо. «Торпедо» хорошо отрезками смотрелось в сезоне. Надо понять, что происходит, и работать.

Общался ли с Геркусом? Конечно, мы всегда на связи.

Какие цели ставит руководство? Исправить ситуацию. У нас команда с именем. Хочется, чтобы мы юбилей команды, который скоро будет, встретили с оптимизмом.

В игре с «Зенитом» уже надо пытаться исправлять ситуацию, создавать больше моментов», – заявил Ковардаев.

  • «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ.
  • Матч с «Зенитом» состоится 21 августа.
  • Ковардаев возглавил команду вместо уволенного Александра Бородюка.

Еще по теме:
«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака» 1
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Ковардаев Николай
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Iskander_17
1660914220
Ковардаев кавардак наведёт)))
Ответить
JTherry
1660916502
на ближайшую игру с зенитом надо как минимум не проиграть - это и будет началом исправления ситуации...
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
5
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
9
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Все новости
Все новости
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+