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    Новый тренер «Торпедо» Ковардаев назвал цели команды

    Главный тренер «Торпедо» Николай Ковардаев ответил на вопрос о задачах команды.

    «Что сейчас делать? Исправлять ситуацию. Наверное, нас для этого и поставили.

    Сразу игра с «Зенитом», настраивать никого не надо. «Торпедо» хорошо отрезками смотрелось в сезоне. Надо понять, что происходит, и работать.

    Общался ли с Геркусом? Конечно, мы всегда на связи.

    Какие цели ставит руководство? Исправить ситуацию. У нас команда с именем. Хочется, чтобы мы юбилей команды, который скоро будет, встретили с оптимизмом.

    В игре с «Зенитом» уже надо пытаться исправлять ситуацию, создавать больше моментов», – заявил Ковардаев.

    • «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ.
    • Матч с «Зенитом» состоится 21 августа.
    • Ковардаев возглавил команду вместо уволенного Александра Бородюка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24824

      JTherry 2 часа назад

      на ближайшую игру с зенитом надо как минимум не проиграть - это и будет началом исправления ситуации...

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      Рейтинг: +39

      Ill Ich > JTherry 1 час назад

      Начнём исправлять, как у нас принято, прямо с понедельника!

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      Рейтинг: +24824

      JTherry > Ill Ich 1 час назад

      дык, в торпеде уже снова новый тренер - Савичев... в наперстки играют перед матчем...)

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      Рейтинг: +39

      Ill Ich > JTherry 1 час назад

      Да уж, не успеешь привыкнуть к незнакомой фамилии, а тут опять перемены. Фамилия Савичев, однако, вполне себе известная. Человек-пароход!

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      Рейтинг: +11420

      Алексей З 2 часа назад

      Стал замечать в чате Бомбардира всё меньше комментариев.
      Такой бред здесь перепечатывают из всяких источником, что у нормальных людей просто нет слов.
      За 5 игр 1 очко, сняли тренера , ну какие ещё задачи могут перед ними поставить ?
      Что ж вы дебилы, ожидаете в ответ услышать ?
      Зачем эту х..ню сюда пихать ?

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      Рейтинг: +51

      Iskander_17 2 часа назад

      Ковардаев кавардак наведёт)))

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