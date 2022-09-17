Бородюк: «Торпедо» адаптировалось к РПЛ. У них все будет хорошо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на победу команды в десятом туре РПЛ над ЦСКА (1:0).

«Молодцы! Три очка не пахнут. Команда адаптировалась к РПЛ. Думаю, у них все будет хорошо. Удастся ли остаться в РПЛ? Надеюсь, что команда не вылетит. Желаю им всего самого наилучшего! Эта победа придаст им уверенности! Поздравляю «Торпедо», – сказал Бородюк.