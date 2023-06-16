Бородюк: «Из Мостового получится хороший тренер»

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высоко оценил тренерский потенциал Александра Мостового.

«Один шаг вперeд для получения лицензии Александр сделал. Перспективы у него очень хорошие, он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер. Посмотрим, какую команду он примет», – сказал Бородюк.