Бородюк: «Из Мостового получится хороший тренер»

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высоко оценил тренерский потенциал Александра Мостового.
«Один шаг вперeд для получения лицензии Александр сделал. Перспективы у него очень хорошие, он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер. Посмотрим, какую команду он примет», – сказал Бородюк.
- Экс-спартаковец подал документы для обучения 12 мая.
- Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
Источник: Metaratings