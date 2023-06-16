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    Бородюк: «Из Мостового получится хороший тренер»

    Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высоко оценил тренерский потенциал Александра Мостового.

    «Один шаг вперeд для получения лицензии Александр сделал. Перспективы у него очень хорошие, он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер. Посмотрим, какую команду он примет», – сказал Бородюк.

    • Экс-спартаковец подал документы для обучения 12 мая.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      k611 1 час назад

      Время покажет. Пока силён только на словах

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