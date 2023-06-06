Бородюк рассказал, как отказался возглавить азиатский клуб

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о возможном возвращении к работе.
«У меня большой опыт игрока и тренера, поэтому при некоторых случаях в переговорном процессе стоит сказать «нет». Если проект интересен в плане футбольного развития клуба, то можно обратить на него внимание.
На данный момент было два предложения – одно из России, другое из Азии, но в обоих случаях сказал «нет». Общение есть, переговоры ведутся. Если будет хороший вариант, тогда рассмотрим его», – заявил Бородюк.
- Бородюк покинул «Торпедо» в августе 2022 года.
- С тех пор он остается без работы.
Источник: Sport24