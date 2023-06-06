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    • Бородюк рассказал, как отказался возглавить азиатский клуб

    Бородюк рассказал, как отказался возглавить азиатский клуб

    Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о возможном возвращении к работе.

    «У меня большой опыт игрока и тренера, поэтому при некоторых случаях в переговорном процессе стоит сказать «нет». Если проект интересен в плане футбольного развития клуба, то можно обратить на него внимание.

    На данный момент было два предложения – одно из России, другое из Азии, но в обоих случаях сказал «нет». Общение есть, переговоры ведутся. Если будет хороший вариант, тогда рассмотрим его», – заявил Бородюк.

    • Бородюк покинул «Торпедо» в августе 2022 года.
    • С тех пор он остается без работы.

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    Источник: Sport24

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    06.06.2023 22:33
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