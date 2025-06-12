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  • Бородюк недоволен системой «осень-весна»: «В июне-июле прекрасная погода, идеальные поля, но мы играем в декабре-феврале»

Бородюк недоволен системой «осень-весна»: «В июне-июле прекрасная погода, идеальные поля, но мы играем в декабре-феврале»

Вчера, 17:56
12

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк раскритиковал устройство отечественного футбола.

«При «весне – осень» не возникло бы таких ситуаций, как сейчас с «Химками». В конце года принимается годовой бюджет – у тебя до следующего ноября не может быть никаких форс-мажоров, потому что бюджет принят.

«Гладкий» чемпионат, недельный цикл для тренера. Для кого мы играем? Для болельщиков. Взгляните за окно – прекрасная погода в июне и июле, когда идеальные погодные условия, поля, когда футболистам приятно играть, а болельщикам – находиться на трибунах, но мы в это время не играем, зато играем в феврале-декабре.

Самое главное – когда клубы переходят из Первой лиги в РПЛ, им дается всего лишь месяц до старта нового сезона. Очень сложно за этот срок сформировать бюджет, пригласить игроков и сделать боеспособный состав. А при старом формате у тренера и руководства были декабрь, январь и февраль. Ты успеваешь сделать все вышеперечисленное. В итоге в РПЛ начинаешь играть конкурентоспособной командой. А сейчас просто нет времени.

Посмотрите, какая тенденция сложилась за последние годы. У нас пять или шесть команд стабильно претендуют на медали, в середине обосновались несколько команд и несколько клубов-лифтов, которые приходят и уходят. Я не призываю менять форматы – это простая аналитика и то, что мы имеем», – сказал Бородюк.

  • РПЛ по системе «осень-весна» проводится с 2012 года.
  • Она была введена при президенте РФС Сергее Фурсенко.
  • Сейчас он в футболе не работает.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бородюк Александр
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Комментарии (12)
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Cleaner
1749743191
Бородюк, НЕ В НАЗВАНИИ ДЕЛО! Кто мешает играть в июне-июле при существующей системе осень весна? Только руководство РПЛ, которое составляет календарь игр.
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Интерес
1749743576
Вот новость!Гинера спроси,для чего,он ведь организовал кампанию по "приведение календаря к общеевропейскому,синхронизации с еврокубками".Это ведь дурные казахи,шведы,норвежцы,ирландцы,финны,исландцы,грузины,трибалты...(всего 13 стран)играют по этой системе.Зато у нас есть шестикратный чемпион и один закрытый стадион.
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BRO_football
1749745327
Такая система делается не для удобства болельщиков, а для самих футболистов и клубов. Летом всем очень хочется в отпуск слетать и абсолютно плевать, когда на самом деле удобнее в футбол играть.
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penit-zlo
1749746014
Я тоже не в восторге от этого бл... ства что творят люди (Непонятной нации,с северной деревни,) не имеющие никакого отношения к моей любой игре...
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penit-zlo
1749746304
А остальные довольные смотрю... Всё испортили футбол,хоккей,волейбол,баскетбол ..Хорошо хоть в бейсболе их нет...Будем расширять свой кругозор подальше от питерской коррупции
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Artemka444
1749751248
Все не для народа
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Vratarь
1749755279
Неужели кто-то услышит?? Это ж говорят второй десяток лет; говорят и говорят - вот и опять сказали...
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balam
1749759657
пэдроградцы че умного придумали?
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САДЫЧОК
1749760123
Понятно, что у Бородюка мозг отсутствует. Футболистам тоже нужен отдых как раз месяц. Называй Бородюк как хочешь...осень, весна Сроки проведения одинаковы.Как можно этого не понимать?!
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1749762435
Как можно ходить на футбол с детьми в минус 10. Как можно вообще радоваться футболу когда идёт снегодождь? Огородный футбол в марте? Норм. Футбол это не 4 московских клуба, Питер , Казань Краснодар. Футбол - вся Россия. И в глубинке от очень весна футбол погиб. А футболисты не бедные, и зимой в теплые страны слетают. P.s. давно федун и Гинер и ещё кто то кричали как перейдем на осен весна из полуфинала лч русских не выгонишь. Прошло больше 10 лет....нас из Европы выгнали , а мы им подражаем
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