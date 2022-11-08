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    Бородюк заявил, что «Торпедо» хотело подписать Дзюбу

    Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк заявил, что московский клуб хотел подписать форварда Артeма Дзюбу.

    «Весной я говорил, что приход Дзюбы в «Торпедо» реален? Я сейчас не работаю в «Торпедо», поэтому говорить что-то нет смысла. Когда я работал в «Торпедо», да, мы хотели, чтобы он был у нас в команде.

    Дзюба хочет получить опыт вылета из РПЛ? Не знаю, спросите его. Я не могу говорить за других людей», — сказал Бородюк.

    • 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
    • Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
    • Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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    Источник: Legalbet

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